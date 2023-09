Los socialistas llevan a Antifraude los sueldos de Vox en el Ayuntamiento de València

La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha denunciado ante la Agencia Valenciana Antifraude los sueldos de los cuatro concejales de Vox a los que la actual alcaldesa, Mª José Catalá, ha asignado dedicación exclusiva. Catalá ha designado a los cuatro ediles de la ultraderecha, con Juanma Badenas como portavoz, como "socios preferentes" aunque sin competencias ni participación, de momento, en el gobierno "en minoría" del PP.

La portavoz socialista, Sandra Gómez, asegura que las dedicaciones exclusivas a todos los concejales de Vox, que no tiene ninguna competencia de gobierno, no se justifica. "Un reparto proporcional entre los diferentes grupos municipales que no conforman el gobierno y que, por tanto, se encuentran en idéntica situación a todos los efectos legales, arrojaría una porcentaje de un 40% de miembros de cada uno en régimen de dedicación parcial", apunta Sandra Gómez en su escrito de denuncia a Antifraude. Según el PSPV, VOX que debería contar con entre uno y dos concejales con dedicación parcial. "Hay jurisprudencia que nos daría la razón", asegura Sandra Gómez.

La asignación de la dedicación exclusiva es una competencia de la alcaldesa, que la asignó a doce de sus 13 concejales (excepto José Marí Olano, responsable de Grandes Proyectos, querenunció a ella para poder seguir desempeñando su actividad privada como abogado) y a los cuatro de Vox (Badenas, José Gosálbez, Mónica Gil y Cecilia Herrero). En el PSPV solo tienen sueldo máximo cuatro de los siete ediles (Sandra Gómez, Borja Sanjuán, Elisa Valía y Maite Ibáñez) mientras que en Compromís, con nueve concejales, solo tienen la exclusiva cuatro (Papi Robles, Gloria Tello, Lucía Beamud, Eva Coscolla). El exalcalde, Joan Ribo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pere Fuset y Ferran Puchades tienen dedicación parcial del 75% del sueldo.

Sandra Gómez solicita a Antifraude que investigue si "existen indicios de un uso irregular de los recursos públicos del Ayuntamiento por parte del PP y la propia alcaldesa al haber asignado una mayor cantidad retributiva a las concejalas y concejales del Vox, a pesar de no ostentar ninguna responsabilidad de gobierno".