El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, ha colocado una bandera de España sobre el acento de "València" en el logo oficial del ayuntamiento que preside la sala de prensa municipal. Ha sido la forma de visibilizar su exigencia de que todos los documentos oficiales del consistorio incluyan el topónimo "Valencia" en español . Badenas ha exigido a la alcaldesa Maria José Catalá que adopte desde ya el nuevo topónimo que se aprobó en el pleno municipal ya que a su juicio esta nomencladura en español ya es oficial y se debe usar en todas las comunicaciones oficiales y administrativas, internas y externas, del consistorio del Cap-i-Casal.

Al acabar la rueda de prensa, convocada por los 4 concejales de Vox para hablar sobre sus relaciones con el equipo de gobierno municipal del PP y otros temas de actualidad, el propio Badenas ha retirado la pequeña pegatina con la bandera española y el logo oficial de la sala de prensa sigue como estaba. Hay que recordar que el acuerdo plenario de PP y Vox prevé que el actual "València", topónimo oficial actual, se convierta en "Valencia/Valéncia", por ese orden , con el nombre en español primero, y el nomenclator "en valenciano" con el acento cerrado, está pendiente de ser aprobado definitivamente por el Consell, que deberá escuchar, entre otros organismos a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la única entidad normativa y estatutaria para decidir sobre esta cuestión lingüística.

Sobre las ordenanzas fiscales: "Nos han dado un folio y medio, no es serio"

Sobre los presupuestos municipales y las ordenanzas fiscales, que son el asunto más importante de la actualidad municipal, en estos momentos, Badenas ha reiterado que no hay "ninguna negociación" con el equipo de Catalá. De hecho, ha anunciado que el PP les ha entregado "un folio y medio" para que lo estudien, pero este papel "no nos parece serio", "si creen que esto son unas ordenanzas fiscales", está claro, "que no van a tener nuestro placet". Badenas, a preguntas de Levante-EMV, ha confirmado que Vox, cuyos 4 concejales son definitivos para aprobar las cuentas municipales y las rebajas de impuestos anunciadas en campaña por Catalá, empieza a sospechar que la estrategia del PP y de la alcaldesa pasa "por presentarnos unos presupuestos municipales cerrados y realizados por el PP", "el gobierno monocolor y en minoría", como lo define Badenas; para que en un par de días y con poco margen de maniobra, Vox los apruebe antes de llevarlos a pleno. Este escenario es rechazado por Vox que insiste en querer formar "un gobierno estable y eficiente" con los populares, que se apoye en una "mayoría absoluta y robusta", que pueda garantizar "la gobernanza de la ciudad".

El portavoz de Vox se preguntó "si Catalá no quiere que haya ningún tipo de acuerdo" con este partido, al contrario que lo que ha pasado en la Generalitat. Hasta el punto que ha reconocido que el tiempo apremia al PP y Catalá, si quiere aprobar los presupuestos municipales antes de final de año, como venía haciendo el Govern del Rialto, pero "no soy la bruja Avería, no sé lo que va a pasar, aunque en política a veces, las cosas cambian de un día para otro". Preguntado, si Vox de València aprobaría los presupuestos del PP aunque no entre a formar parte del gobierno local, ha contestado que solo "si nos presentan unos presupuestos maravillosos para la ciudad" podrían hacerlo "por responsabilidad". Ahora bien, ha vuelto a tender la mano "por tercera vez" al PP para pactar un gobierno estable, con mayoría absoluta, eso sí, a cambio de participar en el diseño de los presupuestos "porque para hacer política hace falta dinero".

Compromís denuncia que Badenas "ha vandalizado" la sala de prensa municipal

Por su parte, la concejala de Compromís per València Eva Coscollà ha denunciado que el portavoz de Vox ha "vandalizado" el mobiliario de la sala de prensa municipal para cambiar el nombre de la ciudad. “Es realmente triste ver cómo Català tiene una absoluta incapacidad para controlar a su socio preferente de Vox. La alcaldesa gobierna con un partido que vandaliza el mobiliario del Ayuntamiento, a pocos metros de su despacho. Tenemos un gobierno en el que el socio del PP se pitorrea de la alcaldesa en su cara. Hoy se demuestra una vez más que Català no es capaz de liderar ni su gobierno, que se comporta como en un patio de parvulario con el sueldo que les paga toda la ciudad. Es ridículo”, ha lamentado.