El portavoz de Vox en València Juan Manuel Badenas ha advertido a María José Catalá que la ciudad necesita "un gobierno estable, sólido y eficiente" y que no puede aprobar los presupuestos municipales, ni una posible rebaja de las ordenanzas fiscales, si no conoce "su modelo y su proyecto de ciudad". Estas declaraciones las realizó Badenas en las "Notícies del Matí d'À Punt", en una entrevista en la que ha negado que estén negociando las ordenanzas municipales, los presupuestos y una posible entrada de Vox en el gobierno municipal. "¿Cómo vamos a estar negociando con el PP -dijo Badenes- unos presupuestos que son la ejecución económica de un proyecto de ciudad, cuando no conocemos ese proyecto de ciudad ?", se preguntó el concejal. Badenas afirma que para darle sus 4 votos a la alcaldesa, que tiene 13 concejales, y aprobar las cuentas, "primero hay que pactar un proyecto de ciudad conjunto". Cosa que hasta la fecha no se ha producido. No ha habido negociaciones para consensuar los presupuestos ni las ordenanzas municipales, ni tampoco para entrar en el gobierno local, ha dicho Badenas, que ha añadido que las relaciones entre ambos partidos "no son fluidas", como manifestó recientemente la alcaldesa.

El portavoz de Vox ha subrayado que en realidad el PP de València y Catalá no quieren llegar a un acuerdo de gobernabilidad con Vox. "Catalá quiere gobernar en solitario, no quiere seguir el modelo de Mazón, ella quiere afrontar la gobernanza de la ciudad de forma personal". "La señora Catalá -ha remarcado Badenas- vive en un mundo cerrado con sus concejales y se cree que ella sola puede hacer las cosas sin tener la fuerza democrática necesaria". Cuando se para a reflexionar, matiza la alcaldesa, "se da cuenta de que con 13 concejales no puede gobernar" y entonces, trata de llegar a acuerdos con Vox. Sin embargo, en el fondo, Catalá pretende ganar el espacio electoral que ahora ocupa Vox en la ciudad de València, ha deslizado, y por eso, persiste en no pactar un gobierno bipartito.

Badenas también mostró su malestar porque el PP no les informa con tiempo de sus planes. "Cuando sepamos qué se quiere hacer y para qué, y en qué medida nosotros podemos participar, entonces podemos apoyar o no, estas propuestas pero sin decirnos nada, sin saber cómo se quiere recaudar, aprobar un presupuesto en estas condiciones sería aprobar una cantidad de dinero si saber qué se va a hacer con él".

Badenas no sabe cuánto cobra del ayuntamiento

En esta intervención en À Punt, a preguntas de los periodistas, Badenas ha afirmado que no sabe cuánto dinero cobra del Ayuntamiento de València, ni antes ni después de renunciar a la dedicación exclusiva que le otorgó la alcaldesa popular. Calcula que entre 300 y 400 euros menos ahora, respecto a la exclusiva que tenía antes, pero no quiso decir la cantidad. Tampoco sabe, ha explicado, cuánto cobra de la universidad en la que trabaja pues su situación económica le permite no preocuparse por esta cuestión y más bien se centra en saber "que a final de mes, está todo pagado". Eso sí, ha vuelto a repetir que ha renunciado a la dedicación exclusiva por que estaba "harto" de las críticas de Compromís y PSPV, y para demostrarles que Vox "no se vende por unos euros".

Quejas de Vox con el PP y nada de "socio preferente"

La expresión "socio preferente" no le gusta a Badenas porque entiende que no obedece a la realidad. De hecho, en algún momento ha dejado caer que si Catalá no hace partícipe de la gobernabilidad de la ciudad a Vox, tendrá que mirar a Compromís y PSPV, para tratar de sacar adelante sus presupuestos. "El PSPV y Compromís también son socios no preferentes del PP. Tienen muchas coincidencias con ellos. Los tics que Catalá repite se paren mucho a los de Ribó. Son '*Ribotics'", ha ironizado. Hasta el punto que València, "en 4 o 5 meses" no ha cambiado de forma sustancial, ha apuntado.

No en vano, Levante-EMV ya publicó en su edición del martes que en el grupo municipal de Vox están muy molestos con los populares porque no les informan de los asuntos que van a llevar a las comisiones o al pleno con suficiente tiempo. De hecho, fuentes del grupo municipal señalaron que hasta 48 horas antes, no se les ha informado de los temas a tratar, lo que hace muy difícil poder llegar a acuerdos o planificar posibles ententes.