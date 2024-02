El portavoz del gobierno de Mª José Catalá, Juan Carlos Caballero, ha presentado esta mañana junto al presidente del Instituto Confucio de la Universitat de València, Vicent Andreu, y el presidente de la Asociación de Empresarios Chinos en València, Fernando Zhou, el programa de actividades para la celebración del Año Nuevo Chino con su ya tradicional cabalgata, que este año también llegará a la plaza del Ayuntamiento y que incorporará, como novedad, a varios grupos de "batuchina", un adaptación de la batucada brasileña con instrumentos chinos.

El Instituto Confucio ha programado, con motivo de la celebración del Año Nuevo chino, para el próximo 3 de febrero numerosas actividades y exhibiciones culturales y festivas como talleres, conferencias, actuaciones musicales, exhibiciones de caligrafía en la plaza del Ayuntamiento en cuya explanada central se instalarán varias carpas en las que se dará a conocer la milenaria cultura china con tradiciones como la ceremonia del té. La jornada lúdica se celebrará de 11 a 17 horas y culminará con la cabalgata del Dragón, que este año celebra su undécima edición y que discurrirá por las calles del barrio Roqueta, el "Chinatown valenciano", hasta la plaza del Ayuntamiento.

El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha destacado el patrimonio cultural y lingüístico que compartimos con la comunidad china como "la pólvora que es esencia de las Fallas y la seda, que es indumentaria valenciana y un barrio de la ciudad"

El año del dragón

Vicent Andreu ha agradecido "la excelente acogida" que siempre ha mostrado el ayuntamiento de València con la comunidad china, al tiempo que destacó la manera en que se ha desarrollado esta cultura hacia el exterior. "Es una comunidad que parece cerrada y distante, pero hay que entender esa cultura milenaria para ver que en realidad es cercana". Andreu ha incidido en que la cabalgata del Año Nuevo chino es la única en España que llega hasta la plaza del Ayuntamiento y corazón de la ciudad.

Andreu ha explicado que el Año Nuevo chino será el próximo 10 de febrero, sin embargo, en València se celebra antes porque muchos ciudadanos chinos se van a su país para celebrarlo con sus familias en la que supone la mayor migración europea.

El presidente del Instituto Confucio ha presentado también el calendario chino de 2024 que pone en valor las fiestas chinas y valencianas, como las Fallas, San Blas, o Sant Antoni del Porquet.

El presidente de la Asociación de Empresarios Chinos ha explicado que en la cabalgata participarán once carrozas. Será, ha dicho, una cabalgata "muy colorida" donde tendrán protagonismo los fuegos artificiales y el dragón, uno de los animales que forma parte del calendario chino.

Sin avances en la señalización del "Chinatown" valenciano

Uno de los elementos llamados a reforzar los vínculos con la comunidad china de València es el proyecto de los "arcos chinos" impulsado durante la pasada legislatura como uno de los proyectos emanados de los presupuestos participativos (Decidim). La colocación de esta arcada, que emularía la de Chinatown neoyorquino o londinense, se ubicaría a modo de puerta de entrada en los cruces de las calles Pelayo y Convento Jerusalén con Xàtiva. El proyecto recibió el apoyo de la propia comunidad china, si bien no terminó de ver la luz.

Sobre este proyecto el presidente del Instituto Confucio explicó que la comunidad china sigue apoyándolo. "Estamos interesados en que se desarrolle porque sería un referente de la cultura china en la ciudad". El nuevo gobierno, según ha admitido el portavoz del PP, no tiene entre sus prioridades el proyecto. "No hay novedades", "no se ha avanzado", ha apuntado escuetamente.

El ICUV comenzó su andadura en la Universidad de Valencia en noviembre de 2007 y tiene como su centro contraparte en China a la Universidad Normal del Nordeste con sede en Changchun, la capital de la provincia de Jilin. El ICUV tiene la consideración de 'Institut Confuci Model' por parte de la sede central, ha recibido varios premios y menciones, entre los que cabe destacar en 2017 la Distinción al Mérito Cultural 9 de Octubre de la Generalitat y el de ser uno de los 20 mejores Institutos Confucio de ese mismo año, de entre los 548 que existen en todo el mundo actualmente. Es el responsable además del Club de Lectores (confuciomag.com), una iniciativa con más de 30.000 seguidores en las redes sociales más importantes.