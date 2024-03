Aumsa impulsa el Plan de Vivienda de Alquiler con 74 inmuebles para 2024

El Consejo de Administración de la empresa municipal de actuaciones urbanísticas (Aumsa), en su reunión del Consejo de Administración, ha anunciado que durante el año 2024 el parque de vivienda pública destinada al alquiler asequible aumentará en un total de 74 nuevas viviendas, de las que 25 ya estarán disponibles en el primer cuatrimestre de este año y las 49 restantes se terminarán de construir a finales de 2024.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Promoción de Vivienda, aprobado en mayo de 2020 por el anterior gobierno de PSPV y Compromís que preveía la construcción de 307 viviendas que quedaron en distintas fases de tramitación. Con el nuevo impulso realizado desde Aumsa, al finalizar el primer trimestre se habrá ejecutado un 16% del citado plan y se calcula que al finalizar el año ya se habrá alcanzado el 24% de los planes previstos cuyo horizonte de ejecución se sitúa ahora a finales de 2026.

En este sentido, el concejal de Urbanismo y presidente de Aumsa, Juan Giner, ha explicado que "la prioridad de la política de vivienda se debe demostrar con hechos concretos. El Plan de Vivienda ha estado paralizado durante tres años y ahora hemos querido impulsar el trabajo para que sea una realidad, porque nuestra sociedad demanda viviendas y el gobierno de Joan Ribó y Sandra Gómez fueron incapaces de dar una mínima respuesta a este problema".

Por este motivo, ha continuado Juan Giner, hemos activado entre otras medidas los préstamos del Banco Europeo de Inversiones “porque tenemos que hacer un esfuerzo claro por poner a disposición de los vecinos de la ciudad de nuevas viviendas. Serán 10 millones de euros que nos permitirán acelerar los trabajos y demostrar que cuando un equipo de gobierno apuesta por la vivienda se pueden y deben cumplir las promesas”. El BEI financia la mitad de las nuevas promociones y el ayuntamiento el resto. El nuevo gobierno de Mª José Catalá, con Vox como socios, ha anunciado la construcción de mil viviendas públicas en esta legislatura en distintos barrios y desarrollos urbanísticos como Russafa, Malilla, Nou Moles, Fonteta o La Torre.

Las obras ya estaban en marcha

Sobre las críticas a la gestión del anterior equipo de Gobierno por el retraso en la construcción de viviendas de alquiler, la portavoz socialista y anterior presidenta de Aumsa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, ha apuntado que "la ejecución de un plan de vivienda no es lineal". "Los primeros años donde buscas la financiación, contratas la redacción de proyectos, los apruebas y licitas las obras, es mucho trabajo, pero trabajo que no se ve y que consume una parte muy pequeña del presupuesto. Es evidente que la construcción en sí es la que más parte del presupuesto ejecuta. Y es la última de todas".

"Todas las viviendas que se están ejecutando y finalizando ahora es porque ya se dejaron con las obras licitadas y en marcha. Solo hay que ver la hemeroteca para las fechas de inicio de obras y ver que ellos no han acelerado nada. Simplemente continúan ejecutando lo que dejamos", ha asegurado Gómez. "No hay ninguna vivienda en construcción actualmente que no lo estuviera ya en mayo de 2023. Por lo que no hay nada que haya sido fruto de esa supuesta aceleración del plan de vivienda", ha insistido.