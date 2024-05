Cara y cruz de la nueva supermanzana de Orriols

Las obras de la supermanzana de Orriols, la segunda que se crea en la ciudad de València tras la experiencia de urbanismo táctico con la "superisla" del transitado cruce de Palleter con Calixto III, en el barrio de la Petxina, están practicamente terminadas. Aunque las vallas siguen rodeando la mayor parte del ámbito, los vecinos ya pueden ver la imagen totalmente renovada de este espacio, antes una zona degradada, con solares sin uso y demasiado tráfico, que ahora se ha convertido en un gran espacio peatonal, con arbolado, que conecta con otros espacios ya regenerados como la plaza de la Ermita y el jardín del Actor Luís Ramírez. La intervención con todo no convence plenamente a los vecinos.

Escaleras empiandas, vallas y árboles sin sombra

"Estamos muy contentos con el resultado, la zona ha mejorado mucho", explica presidenta de la Asociación Orriols en Lucha, Mª Carmen Tarín, pero el resultado de la obra no se ajusta en todo al proyecto original. Por el camino se ha quedado una de las principales mejoras previstas: la eliminación del incómodo desnivel de la calle Arquitecto Rodríguez, ahora peatonal, a sustituir por taludes ajardinados, con bancos corridos, escalinatas, rampas y árboles que conectaría con las calles Agustín Lara y Padre Viñas. El desnivel se mantiene y además se ha colocado una valla que impide conectar esta calle con el nuevo espacio peatonal. El arbolado lo componen unos cuantos cipreses, especie de copa alargada y escasa sombra. Se ha construido una escalera eso sí, pero "muy empinada", apuntan los vecinos.

La calle Historiador Chabret, peatonal, y sin bancos / M.A.MONTESINOS

La supermanzana de Orriols, la primera de carácter definitivo, comprende el ámbito formado por las calles Padre Viñas, Duque de Mandas, Sant Vicente de Paül, Reig Genovés y Agustín Lara, que también se ha peatonalizado. "El núcleo histórico del barrio ha mejorado mucho porque era una zona muy degradada, pero hay partes del proyecto que se han cambiado y no nos terminan de gustar", explica Tarín. Además del citado desnivel sin corregir, tampoco se entiende la ubicación de los bancos. "Muy bonitos, de madera y hormigón", recalca la dirigente vecinal. Se han puesto casi medio centenar pero se han concentrado, casi "apelotonados" en zonas sin apenas sombra y en otras con arbolado "no ves ni uno", apunta Tarín. "En Historiador Chabret se ha puesto un pavimento muy bonito pero no hay árboles".

"Es mejorable"

"Ha sido un cambio muy importante para el barrio y eso que pensabamos que lo perdíamos" porque el nuevo gobierno, del PP y Vox, dijo que iba a revisar el proyecto, tal como ha anunciado en la Petxina, donde los coches siguen invandiendo el nuevo espacio peatonal, aunque al final ha salido adelante. El ayuntamiento todavía no ha recepcionado la obra con lo cual los vecinos esperan "que se revise todo y se mejore lo que se pueda".

Bancos demasiado juntos en una de las calles de la supermanzana / M.A.Montesinos

Según los vecinos "las supermanzanas de Orriols y la Petxina no son comparables". "La nuestra es una zona que estaba fatal y ahora se ha regenerado todo, en la Petxina no es lo mismo, el problema allí parece que son los coches y la falta de aparcamiento pero aquí se han eliminado y tampoco ha habido quejas". "Hemos pedido que se adecúen solares de la periferia para este uso. Que se asfalte un poco y pongan luz. El barrio como la mayoría de València tiene problemas de aparcamiento", explica Tarín.

Las obras de la supermanzana de Orriols, uno de los barrios con mayor porcentaje de población inmigrante de distintas nacionalidades que tendrán en la supermanzana un nuevo espacio de encuentro, arrancaron en junio del año pasado, con el anterior gobierno progresista en funciones. El plazo de ejecución era de un año, que se cumplirá en junio, y un presupuesto de 1,9 millones de euros. El proyecto cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation y supone la peatonalización de alrededor de 8.700 m2.

