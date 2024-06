El acabado "arrodalado" del Parotet sorprende

La parte superior del Parotet que ha quedado a la vista estos días con la retirada de andamios deja ver un acabado dudoso en los trabajos de restauracion de la escultura de 46 metros de altura, que no ha escapado a la vista de los viandantes que han difundido en redes sociales imágenes de la renovada obra escultórica. La concejala y portavoz adjunta de Compromís per València Gloria Tello no ha tardado en cuestionar el acabado de la restauración de la famosa escultura de color azul de Miquel Navarro que presiden la plaza de Europa. La restauración del Parotet, que ha cumplido dos décadas, se adjudicó por 73.000 euros a la empresa Salmer Restauración y Conservación y debe acabar a final de este mes.

"Ya denunciamos cómo el gobierno de Mª José Catalá tuvo paralizado el expediente de la licitación de la restauración del Parotet durante tres meses, mostrando una dejadez que impidió que el monumento icónico pudiera estar restaurado para su 20 aniversario, en octubre de 2023". "Ahora, a escasas dos semanas de finalizar el período de ejecución de las obras, la imagen actual muestra un resultado que deja mucho que desear”.

Fuentes municipales informan, por su parte, de que hace unos días se vio que el resultado de la restauración generaba dudas. Se paralizó entonces el desmontaje del andamio y se pidieron informes a la dirección de obra. Los informes de la dirección de obra recabados por el ayuntamiento exponen que la apariencia de pintura arrodalada de la parte superior de la escultura es efecto óptico, debido por un lado al acabado satinado elegido para repintarla sumado a la irregularidad de la superficie de la escultura. La pintura satinada ha sido una modificación introducida en la restauración ya que el acabado original es mate. No obstante, con este acabado mate también había momentos del día en que por la incidencia de la luz solar hacía ese efecto, apunta el gobierno municipal.

Efecto visual

"Resulta evidente que la elección de un acabado satinado para el esmalte, que contiene un cierto brillo, aunque en el caso que nos ocupa es el mínimo de la gama de satinados, da lugar a reflejos y brillos que, dependiendo del ángulo de la incidencia solar y del punto del observador puede dar lugar a una apariencia no deseada del aspecto de la escultura", apunta el informe de la dirección de obra fechado este lunes, 10 de junio, entregado al equipo de gobierno.

El informe técnico justifica la elección del acabado satinado frente al mate. "El acabado satinado proporciona una mayor durabilidad que un acabado mate, supuestamente con ausencia de brillo". Sin embargo, "puede producir aparentes imperfecciones debidas, como se ha dicho a la incidencia de la luz solar y al ángulo con que la percibe el observador". Al mismo tiempo matiza que "no son más que efectos visuales que no responden a la realidad de lo ejecutado" como se ha podido apreciar en las inspecciones realizadas y al observar de cerca la escultura.

Irá a menos con el tiempo

El equipo de gobierno apunta en base a dichos informes que el acabado imperfecto del Parotet es un efecto visual que "solo se produce en una de las caras del Parotet según la incidencia de la luz solar y durante unas horas al día". "Le hemos dado mil vueltas con los técnicos, hemos hablado con Miquel Navarro, y a final se ha decido que se dejará así". El repintado no se baraja porque "eliminaría la durabilidad de la pintura que se ha puesto", que protegerá el monumento al menos por 15 años. "La intervención está avalada por informes técnicos", insisten en el equipo de gobierno, que añaden que el efecto "irá a menos con el tiempo".

Tello, sin embargo, cuestiona la intervención y presentará una pregunta al pleno de junio. "Tras quitar los andamios puede verse que la pintura no es homogénea, está como pintado a trozos". La concejala de Compromís reclama que se pidan explicaciones al responsable del contrato, piensa hacer para supervisar las actuaciones y corregir las deficiencias detectadas. La concejala recuerda que el contrato se recortó y adjudicó por 49.000 euros menos del presupuesto de licitación.

La también portavoz adjunta de Compromís en el Ayuntamiento destaca que “València y sus símbolos patrimoniales, como éste del escultor Miquel Navarro, no merecen un gobierno que se caracteriza por una falta de diligencia y preocupación por el patrimonio histórico y artístico. Desde Compromís vamos a insistir para que la restauración finalice lo antes posible y con las máximas garantías de calidad”.