Se llaman Jacinta y Vainilla... y sin buscarlo se han convertido en el detonante de la guerra abierta entre la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, su marido, Íñigo Onieva, y sus nuevos vecinos. Hace poco que la pareja se ha trasladado a su nuevo ático de lujo en Puerta del Hierro pero parece que no han entrado con buen pie en él. Además de las críticas al resultado del proyecto de diseño realizado por Joaquín Torres, parece que ni Íñigo ni Tamara han empezado con buen pie en su nueva casa.

Aunque se trata de un conjunto residencial de lujo, los marqueses de Griñón se han encontrado con una auténtica guerra abierta con sus vecinos a raíz de ciertas discrepancias con las normas de la comunidad, concretamente con las que afectan a Jacinta y Vainilla, las otras dos miembros de la familia. Y es que hasta que Tamara Falcó e Íñigo Onieva sean padres, la pareja se ha convertido en un verdadera familia gracias al cariño de las dos perritas de la marquesa.

¿Quiénes son Jacinta y Vainilla?

Jacinta y Vainilla son las compañeras de la pareja y las 'mejores amigas' de Tamara. Son inseparables. Las mascotas de los marqueses viven con ellos en el ático de lujo y disfrutan de todas sus comodidades, como de la impresionante terraza con piscina. Sin embargo, y es aquí donde ha estallado el conflicto vecinal, las dos perritas de Tamara Falcó se han encontrado con las normas de la comunidad de vecinos.

Según estas normas, las mascotas deben salir del edificio por la entrada del aparcamiento para evitar que usen y puedan ensuciar los espacios comunes del edificio, como los jardines. Y es justo lo que parece que no están haciendo. Jacinta y Vainilla están entrando y saliendo del edificio por la puerta principal. Al parecer, la pareja no estaría cumpliendo las normas de la comunidad, que dictan que tendrían que sacar a las dos perritas, Jacinta y Vainilla, no por el patio de la urbanización, sino por el garaje. "Así se evita que ensucien las zonas comunes", explica una vecina de la comunidad a una reportera del programa 'Socialité'