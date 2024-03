Críticas a Joana Sanz por mofarse de la víctima de Dani Alves en redes

Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado diciembre de 2022. La agresión sexual se habría llevado a cabo en el baño del club nocturno, y el exjugador del FC Barcelona llevaba ingresado en prisión preventiva desde entonces.

Durante todo este tiempo uno de los grandes apoyos de Alves, además de su madre, habría sido Joana Sanz, su mujer. La modelo ha sido uno de los principales focos de atención de los medios durante todos estos meses, y ahora su nombre ha vuelto a resonar, y es que habría publicado un mensaje de lo más desafortunado en redes sociales.

El criticado mensaje de Joana Sanz

La tinerfeña ha compartido unas palabras en la red social Threads, que el resto de usuarios han interpretado como una mofada hacia la víctima de Dani Alves: "Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías", ha escrito Joana Sanz.

Las personas que han leído el mensaje han encontrado claras similitudes con cómo sucedió la agresión sexual en el cuarto de baño de la discoteca Sutton. Según las declaraciones de la víctima, Dani Alves le agarró, le empotró en el lavabo, y la penetró forzándola.

Después de la publicación de Joana Sanz, las redes se han llenado de críticas hacia la modelo tinerfeña. Además, varios usuarios han comentado en el mensaje de Threads, lamentando las palabras de la mujer de Alves.

El mensaje de Joana Sanz en Threads. / Threads

La Fiscalía recurre la condena a Dani Alves

La Fiscalía de Barcelona recurrirá la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba al jugador de fútbol Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por un delito de agresión sexual con penetración. El Ministerio Público considera que se puede aumentar la pena de cárcel al astro brasileño porque no es aplicable la atenuante de reparación del daño esgrimida por el tribunal a raíz de los 150.000 euros que el deportista se vio obligado a depositar en el juzgado para pagar una eventual indemnización a la víctima.