València acull una nova edició de la Plaça del Llibre des de hui fins el 3 de novembre

La plaça de l'Ajuntament de València es convertirà de nou en aparador de la literatura en valencià durant la setena edició de la Plaça del Llibre, que comença hui i acaba el 3 de novembre. Prop de 60 entitats culturals es reuniran a la capital valenciana per a mostrar el seu catàleg de novetats editorials al públic en cinc jornades plenes d'activitats com presentacions, concerts, taules redones i espectacles infantils.

Entre les activitats previstes per a xiquetes i xiquets, hi ha presentacions de llibres com Empar, la becadeta i el 'patiarcat', de Fani Grande; Supermara, els superpoders no s'acaben mai, de Teresa Broseta i Toni Cabo; El gegant de Merengue, de M. Carmen Sáez Lorente, o Contem històries de dones d'ací 2, de Rosa Roig. També hi haurà una animació a càrrec de la contacontes Sílvia Colomer sobre l'àlbum il·lustrat Sis anys, sis casetes, de Josep Gregori, i el concert de Dani Miquel i els Ma Me Mi Mo Músics, entre altres.

La programació inclou també el lliurament dels Premis Plaça, que tindrà lloc hui a les 21.15 h a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. Aquests guardons són un reconeixement a la promoció del llibre i la literatura en l'àmbit de la creació individual i en el de la difusió de les obres escrites en valencià. Enguany els guardonats són l'editora Rosa Serrano, el poeta Jaume Pérez Montaner i la Societat Coral El Micalet.

Per segon any consecutiu, la Fundació FULL i EMT València han convocat el concurs de microrelats «Amb EMT a la Plaça». Per a participar-hi, els interessats han de compartir en Twitter un microrelat original i escrit en valencià amb el hashtag #EMTalaPlaça19 que continue el següent fragment de l'obra L'oblit, de Jaume Pérez-Montaner: «La ciutat s'estenia al sol amb vestit de diumenge. Una bafarada d'aire calent i apegalós et saludà en creuar la porta entreoberta del carrer€».