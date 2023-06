Es registren 142 ous de tortugues en menys de 48 hores en dues platges de la C. Valenciana

En els últims dies, s’ha registrat l’inusual i emocionant troballa de dos nius de tortugues marines a les platges de la Comunitat Valenciana. El primer va tindre lloc a la platja Marineta Cassiana de Dénia, on una tortuga marina de l’espècie Caretta caretta va depositar la passada nit del dissabte al diumenge un total de 80 ous.

Menys de 48 hores després, la matinada del dilluns, l’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic va rebre l’avís d’un segon albirament, aquesta vegada a la Platja Nord de Gandia, en el qual una nova tortuga va fresar 62 ous.

En total han sigut 142 els ous que s’han registrat en els dos primers nius documentats a les platges de la Comunitat Valenciana aquest 2023.

En tots dos casos, la col·laboració ciutadana ha sigut una part fonamental en la protecció d’aquests animals, ja que, gràcies al seu avís a la Policia Local -qui, al seu torn, va cridar als serveis d’Emergència 112- es va poder activar el protocol d’actuació de la Xarxa de Varamientos, composta per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Universitat de València i la pròpia Fundació, el personal de la qual es va dirigir immediatament a la zona per a protegir l’àrea d’implantació i garantir el benestar dels animals.

Una vegada en la zona, els veterinaris de la Fundació Oceanogràfic li van realitzar anàlisi de sang, ecografies per a conéixer l’estat de salut de les tortugues i els tècnics de la UPV i la UV li van instal·lar un emissor de senyal per satèl·lit que permetrà seguir les seues rutes en els pròxims mesos i ampliar el coneixement sobre la seua biologia.

Com és habitual quan es registren posades de tortugues en les nostres costes, part del niu -en aquest cas, 14 ous de Dénia i 7 de Gandia- es trasllada a les incubadores del Oceanogràfic de València, on romandran amb totes les garanties per a facilitar el seu desenvolupament, tal com es porta fent en tots els nius que han aparegut en els últims anys.

Quan els ous facen eclosió, les xicotetes seguiran el protocol de «head-*starting», la finalitat del qual és aconseguir que els nounats aconseguisquen la grandària, pes i habilitats suficients de natació, busseig i alimentació per a així augmentar les possibilitats de supervivència i eludir a gran part dels seus depredadors naturals quan tornen a la mar.

La resta del niu es deposita en una platja protegida del Parc Natural de l’Albufera on romandrà vigilat fins que els ous faces eclosió i les tortugues emprenguen el seu viatge a l’oceà.

Les experiències dutes a terme fins ara pels investigadors de l’Oceanogràfic permeten un gran optimisme, perquè els percentatges de supervivència d’aquests animals en entrar a la mar, després de passar pel programa «Head-starting», estan entorn d’un 90%; el que suposa tot un èxit, atés que s’estima que, en condicions naturals, només sobreviu a la seua entrada a la mar una tortuga de cada mil que naixen.

La tortuga babaua (Caretta caretta) és una de les set espècies de tortugues marines que existeixen actualment i la més comuna que habita en aigües espanyoles. Encara que la seua població es distribueix per tot el planeta, amb importants zones d’implantació en els oceans Atlàntic i Índic, al Mediterrani nia, principalment en la part més oriental, en països com Turquia, Xipre o Grècia.

Des de fa alguns anys, les costes d’Espanya, França o Itàlia han estat registrant una major presència de posades d’ous de tortuga babaua, per la qual cosa una de les hipòtesis de treball que duen a terme els investigadors de la Fundació Oceanogràfic és el de la colonització del Mediterrani occidental per l’espècie com una possible resposta al canvi climàtic.

Una línia d’investigació crucial per a entendre el fenomen de colonització i la conservació d’aquests animals és la fisiologia reproductora. Entendre com, quan i perquè es reprodueixen permet analitzar millor el context poblacional i treballar en conseqüència per a preservar-les.

Per aquesta raó, la Fundació Oceanogràfic es trasllada cada estiu a l’arxipèlag africà de Cap Verd de la mà del Projecte Tartaruga de Boa Vista, per a l’estudi de les tortugues marines durant la temporada de nidificació, a l’ésser una de les zones més important d’implantació de l’espècie en el món.