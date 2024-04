«Bravo per la música» o per què cantar fa llegir

Ja fa temps que ningú qüestiona la importància de la música per a l'ésser humà i per al desenvolupament de la creativitat i la imaginació, per a potenciar el pensament lògic o millorar la capacitat de raonament. Ja sabíem que aprendre música ajuda en les mates, però… també impulsa l’hàbit lector?

De fet, la neurociència planteja una clara relació entre la música i l'adquisició del llenguatge, ja que la primera estimula algunes àrees cerebrals compartides amb el segon. Ras i curt: aprendre cançons ajuda la canalla a aprendre a llegir, perquè ambdues activitats comparteixen una xarxa superposada en el cervell. O dit d’una altra manera: la música —les cançons— genera un plaer immediat que millorar l'actitud dels xiquets i les xiquetes envers la lectura.

I és que les cançons, com és sabut, ajuden a desenvolupar la compressió i l’expressió, aspectes imprescindibles per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Els reguitzells, les dites o els jocs de paraules beneficien la fluïdesa verbal, l'atenció i la memòria, i les repeticions, les harmonies i les rimes entretenen mentre que introdueixen les criatures en el món màgic de la literatura.

Per això, mentre aprenen cançons s’ensenyen a fixar l’atenció i aprenen paraules. Els xiquets i les xiquetes que canten, que tenen un vocabulari ampli, solen llegir i escriure prompte, ja que els resulta més fàcil. Saber escoltar, memoritzar cançons i taral·lejar-les és un bon costum del qual es beneficiaran durant tota l’etapa escolar, i durant tota la vida.

Evidentment, la LIJ sovint beu de la tradició oral, li fa de pont amb la lletra escrita. Les cançons exerceixen una influència notable en el desenvolupament emocional de les persones, són un suport imprescindible per a l'adquisició de la lectura i l'escriptura, els aprenentatges més complicats de l'etapa infantil, i reforcen les habilitats comunicatives: imaginació i creativitat, empatia, comunicació social, memòria, vocabulari i estructures…

Podem anar encara més enllà i afirmar que les cançons faciliten l’aprenentatge de la lectura comprensiva en les etapes d’infantil i primària. Perquè és innegable la relació entre comprendre els textos i estimar-los, estimar llegir-los.

Dani Miquel, Alícia Casanova i altres

En aquest sentit, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ens proporciona alguns recursos per a estimular l’hàbit lector entre la xicalla a partir de les idees comentades més amunt.

Perquè de vegades trobem històries que han nascut de cançons però també cançons que han nascut d’històries, com ocorre amb l’inefable Pirata Pataxula de Bertomeu, La Masereta, de Dani Miquel, La Quarantamaula, d’Alícia Casanova, i tantes altres.

Al cap i a la fi, no ens podríem imaginar un món sense cançons o sense històries… ni voldríem!