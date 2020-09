Familiares de un instituto del Port de Sagunt exigen clases 100 % presenciales

El inicio de las clases de 2º de Bachillerato se ha visto rodeado de polémica en el IES María Moliner del Port de Sagunt debido al malestar de muchos padres y madres de alumnos porque toda la enseñanza no vaya a ser presencial este curso para así garantizar en las aulas la prevención del coronavirus. Aunque en estas semanas han conseguido que el porcentaje de clases presenciales pasara del 50 al 75 %, siguen viéndose «discriminados», por lo que piden «un esfuerzo» a la dirección para llegar al 100 %, algo que esta última ve «inviable por falta de espacio»; dos posturas diferenciadas que aún se han alejado más tras algunas críticas en redes sociales dirigidas directamente a la directora del centro. Conscientes de que estos alumnos deberán hacer en primavera las pruebas de acceso a la universidad (PAU ) y entonces, unas décimas pueden condicionar su entrada en una carrera universitaria o no, muchos padres y madres ven con preocupación que ellos no vayan a tener las clases 100 % presenciales frente a lo que ocurre en otros institutos públicos y centros privados de toda la Comunitat Valenciana que también van a preparar las PAU.

«No entendemos cómo, en otros institutos de la ciudad, los chavales de 2º de Bachillerato puedan ir todos los días a clase, pero aquí no», decía a Levante-EMV uno de los padres. Entre este colectivo, proponen que se desvíe a sus alumnos al cercano edificio de la Escuela de Adultos. «El alcalde ofreció la posibilidad de ceder espacios y ese edificio está en la misma plaza; esto puede ser una solución, porque la semana que no van a clase, tienen deberes en casa y nada más. No es lo mismo», añadía. Desde la dirección del centro, sin embargo, se considera que pedir espacio a la EPA «tiene más desventajas que ventajas» , como los retrasos que generarían los desplazamientos, los riesgos de estos últimos y el «descontrol» que puede suponer. «Lo valoramos este verano, pero lo descartamos. Al planificar el curso hemos seguido las instrucciones de la Conselleria de Educación y luego, ante las peticiones recibidas, hemos sacrificado el salón de actos para poder dar 2º de Bachillerato al 75 % aún a costa de complicar la vida diaria en el centro», decía la directora del IES, Desa Vilaplana, además de considerar que «el estar una semana en casa teniendo que organizarse solos, favorece que los chavales crezcan en autonomía y responsabilidades». Junto a ello, opinaba que la falta de instrucciones «claras y uniformes» para todos los centros «respecto a 2º de Bachillerato ha propiciado distintas interpretaciones que han dado lugar a una variedad muy grande sobre los niveles de clases presenciales que oferta cada uno» . Por ello, ya ha pedido una reunión con el secretario autonómico, Miguel Soler, para reclamar que en los centros como el suyo, en el que el 75 % de esas clases será presencial, también se reduzca el temario que los alumnos deben estudiar para preparar las PAU. «El problema es que tienen mucho currículum y si, al rebajar el nivel de clases presenciales, se les redujera también el temario, seguro que el problema se acabaría», decía.