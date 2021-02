Cada vez que salimos a la calle nos asaltan las dudas sobre las normas de seguridad sanitaria impuestas desde el inicio del coronavirus. Las nuevas restricciones han producido casi 4.000 sanciones en el primer fin de semana de su vigencia y ha motivado a que decenas de coches intentaron eludir el cierre para entrar a València después de que la conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana haya prorrogado, de nuevo, las mencionadas limitaciones anticovid hasta el próximo 15 de febrero. Además, obligará desde este lunes a usar mascarilla cuando se hace deporte en núcleo poblacional, tanto si es por la calle como en zona verde, así como mientras se pasea y se hace ejercicio en las playas urbanas. Asimismo, según la resolución publicada en el DOGV el pasado sábado, se mantiene el cierre de la hostelería y las reuniones al máximo de dos personas, salvo convivientes. Ante la aplastante realidad, este lunes un profesor de la Universitat de València ha pronosticado cuándo "podríamos volver a ver la luz" tras el coronavirus y ha abogado por suprimir determinados días festivos como el próximo 19 de marzo.

Más en concreto, según fuentes de la conselleria de Sanidad, en los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 nueve plazas, incluida la persona conductora, se permite ocupar la totalidad de las plazas traseras, así como las ofertadas en la fila de asientos del conductor, cuando se hayan agotado todos. En los transportes en autobús, se permite la ocupación de hasta el cien por cien de las plazas con separación entre pasajeros si el nivel de ocupación lo permite.

Pero, si para ir al trabajo me desplazo a un pueblo valenciano o por la ciudad con otros compañeros y cada semana utilizamos el coche de uno de nosotros, ¿podemos hacerlo dado que las reuniones están limitadas a dos personas no convivientes? La respuesta es sí, según fuentes de la conselleria de Sanidad, siempre y cuando se utilice la mascarilla higiénica y se atestigüe el desplazamiento con las personas no convivientes a través de un justificante de trabajo. Según las mismas fuentes, todas las plazas del vehículo podrán llenarse. Aunque, según las recomendaciones de la Policía Local de València, la petición es que vayan de forma separada para mantener la distancia de seguridad. Hay que recordar que las reuniones están limitadas a los núcleos de convivencia. Es decir, que sólo podrán juntarse bajo un mismo techo las personas convivientes.

Si no son convivientes, se pueden utilizar todas las plazas del vehículo siempre y cuando la movilidad esté justifica por trabajo. Con la entrada en vigor de las nuevas medidas, si el desplazamiento no está justificado por causa laboral, solo podrán utilizarlo cuando los pasajeros sean convivientes. En caso de que no lo sean sólo podrán ocuparse dos plazas por fila de asientos. Del mismo modo, si en un taxi hay clientes que no son convivientes pero su desplazamiento está justificado con un motivo laboral, también pueden viajar juntos y ocupar todas las plazas.

Por otro lado, en las prácticas de vehículos de autoescuela, la limitación es de 2 personas por fila de asientos y con uso de mascarilla y se tiene que desinfectar y limpiar el vehículo antes y después de cada uso.

Según fuentes de la conselleria de Justica, el incumplimiento por parte de los ciudadanos de esta limitaciones se consideran infracciones leves y podrán ser sancionados con apercibimiento o multas que oscilan entre los 100 y 600 euros. El uso de la mascarilla es obligado por todas las personas ocupantes de cualquier tipo de vehículo, excepto cuando todas las personas ocupantes de vehículos cerrados convivan en el mismo domicilio.