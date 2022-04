Catalá pide prudencia sobre Bellver y respeto a la presunción de inocencia

La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, María José Catalá, ha afirmado esta mañana que el PPCV "respeta todos los procedimientos judiciales" y ha recordado, respecto al llamado caso Azud, que está en fase de instrucción, "y por tanto apelamos a la prudencia".

Catalá ante la investigación al vicepresidente de las Corts, Jorge Bellver, que también fue portavoz parlamentario de los populares, ha apelado a "respetar siempre la presunción de inocencia" y a que los partidos políticos sean "cautos" en sus declaraciones. El PP lleva meses reclamando la dimisión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que aún no ha sido formalmente imputada.

"Nosotros no tenemos el sumario, puede que otro partido político cuyo síndic forma parte del procedimiento defendiendo a algún acusado lo tenga. Nosotros no lo tenemos y por tanto no podemos hablar en este momento de algo que desconocemos y que solo están conociendo progresivamente las partes en lo que cada uno de ellos les afecta", ha explicado.

Así, la secretaria general del PPCV ha manifestado que hasta que no se conozca el sumario y no avance la fase de instrucción, hay que apelar a la presunción de inocencia y sobre todo a la prudencia. "Hemos tenido una experiencia muy reciente de un procedimiento que se hizo muy largo, demasiado largo, y que ha terminado esta última semana en un carpetazo definitivo del Supremo. No caigamos en el mismo error y seamos prudentes todos", ha concluido.