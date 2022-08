El TSJ suspende cautelarmente la enseñanza por ámbitos en 1º de ESO

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado la suspensión cautelar del artículo 11.3 del Decreto de 5 de agosto del Consell, por lo que deja sin efecto la agrupación obligatoria por ámbitos de conocimiento en 1º de ESO.

El alto tribunal ha dictado esta medida cautelarísima en una auto emitido ayer, al apreciar especial urgencia, ya que el curso comienza el próximo 12 de septiembre. La decisión llega a raíz de un recurso de UGT Serveis Públics del País Valencià, “con el fin de evitar los perjuicios derivados” de la aplicación del decreto en el caso de que, finalmente, la sentencia fuera estimatoria, dice el tribunal.

El decreto en cuestión establece la ordenación y el currículum de Educación Secundaria Obligatoria, con la llegada de la Lomloe, y, entre otras medidas, establece para el primer nivel de Secundaria la organización por ámbitos de manera obligatoria, a diferencia de los otros cursos, en la que esta es voluntaria y se implanta si lo decide el profesorado. Los ámbitos consisten en la agrupación de dos o tres asignaturas con cierta afinidad en grandes áreas de conocimiento, como ciencias o lenguas.

Así, el sindicato explica que esta decisión judicial sólo suspende cautelarmente la obligación e imposición generalizada en todos los centros educativos de la obligación de implantar ámbitos en 1º de ESO, pero no impide que los centros, el profesorado y los equipos docentes que lo consideren puedan impartir así sus materias. De hecho, así aparece también en la ley estatal.

Dos cursos de quejas

No obstante, esta medida no es nueva. La Conselleria de Educación implantó esta organización obligatoria hace dos cursos, en 2020-21, tras el confinamiento, con el objetivo de facilitar la transición del alumnado de Primaria en Secundaria, y así ha continuado en el ya finalizado 2021-22 y se preveía que también en el 2022-23 que está a punto de finalizar.

No obstante, ha sido una decisión que no ha gustado a los sindicatos, que han criticado que venga "impuesta" y que lamentaban que profesorado que es especialista de una materia debería impartir, también, enseñanzas que no dominaba o para lo que no estaba suficientemente preparado. De este modo, además del recurso de UGT -que estaba sopesando una huelga para septiembre-, Stepv y ANPE también habían recurrido el decreto, publicado en periodo estival.

