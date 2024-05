Óscar Puente avança una ampliació de l’aeroport d’Alacant fins als 26 milions de passatgers

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha confirmat en el Fòrum Alacant que l’aposta d’Aena serà l’ampliació de l’actual terminal de l’aeroport Alacant-Elx davant de la construcció d’una segona pista. Puente ha defés esta aposta atesa la millora en la capacitat fins als 26 milions de passatgers i la falta de demanda per part dels operadors.

D’altra banda, el titular de Transports ha avançat l’opció que estudia el Ministeri de liberalitzar l’actual peatge de l’autopista que connecta l’AP7 amb Monforte amb l’objectiu de reduir la saturació actual. Puente ha explicat que la construcció d’un tercer carril al seu pas per Alacant és una infraestructura a llarg termini i que esta solució permetria traure de l’AP7 uns 20.000 vehicles. A més, es pretén baixar la sinistralitat.

Entre els anuncis, el responsable de les infraestructures s’ha compromés amb els empresaris a posar en marxa una mesa per al seguiment de les obres. En este sentit, Puente ha recordat la recent licitació en un tram del corredor mediterrani i que afecta la província.

El ministre ha abordat el debat responent a totes les preguntes que tant el director d’Información, Toni Cabot, com els assistents, han fet. Entre el nombrós públic que s’ha donat cita a Casa Mediterrani estaven alcaldes populars que han requerit més inversions per a la província.

El punt més polèmic ha girat al voltant de l’infrafinançament inversor a la província alacantina. Puente ha recordat la quantitat de 166 milions pressupostada i d’un nivell d’execució del 60 %, però no ha aprofundit més en la qüestió.

Un altre assumpte polèmic ha sigut el tema de l’electrificació de les vies costaneres que té en peus de guerra els veïns del sud de la capital alacantina. Puente s’ha obert a parlar amb la plataforma de la variant de Torrellano; tanmateix, ha sigut clar en què, hui dia, no hi ha alternativa a l’electrificació provisional de la costa perquè no es pare el corredor mediterrani. Amb el temps, s’ha mostrat partidari de l’execució d’esta obra que ha qualificat de prioritària per al Govern.

