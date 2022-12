Amparo tiene 74 años y espera la primera de una larga cola. Se trata del reparto del Banco de Alimentos centrado en productos navideños para que las familias puedan pasar las fiestas de la mejor manera posible y tener un menú diferente.

El reparto se realiza en Mestalla para 650 familias y empieza a las 17 horas. Ella está ahí desde las 14 horas. Ha cogido dos autobuses para llegar desde Natzaret hasta la avenida de Aragón cargada con su carro de la compra. A la vuelta ese mismo carro irá lleno así que Amparo va acompañada de su hijo. Él y su nieta son el motivo por que que esta mujer acude desde el mes de junio al Banco de Alimentos. No puede hacer frente a las facturas y a la cesta de la compra si se tiene que encargar también de su hijo y de su nieta, de 16 años. Demasiados gastos para los escasos 700 euros que ingresa desde que su hijo ha vuelto a su casa. Amparo no va a cocinar estas fiestas nada especial porque «no hay niños pequeños en casa así que no vivo las fiestas con demasiada ilusión».

A su lado está Cristina, de 56 años. En su casa sí hay niños. De hecho hay casi personas de todas las edades. «Vivo con mi hijo, su esposa, la suegra y sus tres hijos de 13, 7 y 3 años», explica. La mujer, de Venezuela, lleva un año en España y espera el permiso de trabajo que el permita acceder a un empleo. «Con los productos que me entreguen tiraremos todas las fiestas. Me hace especial ilusión el turrón y los dulces porque sé que a los críos es lo que más les gusta», asegura.

Por el reparto de Mestalla pasaron ayer más de mil personas. El reparto se realizó de forma escalonada para evitar largas esperas. Eso sí, había ambiente navideño gracias a música ambiente y decoración cuidada al detalle. Hasta una estrella de Navidad colgada en la puerta daba la bienvenida a los usuarios del Banco de Alimentos de València. Los voluntarios llevaban un gorro de Papa Noel y repartían números para el reparto, mientras informaban de los trámites a seguir a las personas que se acercan en busca de información. «Cada vez que hay reparto se apuntan unas cien personas más», explica el presidente de la entidad, Jaime Serra. De hecho anima a quien tenga problemas para alimentarse a que acuda al Banco de Alimentos. «Igual que estamos para recoger estamos para dar. Si por estas fechas hay alguna familia con alguna necesidad que no dude en acercarse al Banco de Alimentos», recalca.

Aumenta la necesidad

Serra explica el trabajo que desempeña el Banco de Alimentos y explica cómo ha aumentado la necesidad y el número de familias atendidas durante el año. «A principios de este año éramos 62.000 personas. Hoy estamos en los 67.000 usuarios, cosa que no había ocurrido nunca. Hay 13.000 familias que atendemos en la Pobla de Vallbona y en Mestalla todos los meses. Y luego hay unos 247 centros benéficos que pasan todos los meses por el Banco de Alimentos», explica.

Sobre el número de kilos recogidos y repartidos también hace balance. «Este año vamos a llegar a los 9 millones de kilos repartidos y recogidos. Hemos realizado 675.000 repartos durante todo el año. Sale una media de 12 kilos de reparto por persona si tenemos en cuenta que a una familia de cuatro miembros se les entrega entre 55 o 60 kilos», añade.

Nuevos perfiles

El perfil del usuario también ha cambiado. «Cuando empezó el proyecto, la gente que venía, principalmente, era gente mayor o jubilados. Ahora tenemos mucha gente de entre 28 y 45 años, gente muy joven que no llega final de mes. Gente que lo necesita a pesar de tener trabajo. Esa es la realidad que tenemos».