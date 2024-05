PP y Vox reprobarán a la vicepresidenta Ribera por l'Albufera en plena campaña electoral

Las Corts se convertirán la próxima semana en una caja de resonancia de cara a las elecciones europeas. PP y Vox, los grupos que sustentan al Consell, sacarán adelante en el pleno de la próxima semana la propuesta de los 'populares' de reprobar a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, por "mentir" sobre las aportaciones de agua extraordinarias para el lago de l'Albufera de València, un debate que será en plena campaña en las que Ribera ejerce de candidata del PSOE y para el que populares y voxistas han evitado incluir la enmienda a la totalidad sobre la ley de Concordia.

Los tiempos en política navegan siempre entre las casualidades y las causalidades. Ocurre en esta ocasión con un cóctel de ambas. La fecha límite para estas aportaciones era el 15 de mayo, por lo que la solicitud de reprobación y su debate es un asunto de actualidad donde, además, se añade la circunstancia de que el pleno coincidirá con una campaña para la que Ribera es candidata y que PP y Vox han preferido no incorporar dos de sus cinco leyes (una de ellas, la de Concordia, con gran polémica) para que hubiera espacio para la moción de los 'populares' pese a que hasta ahora se habían debatido todas al unísono.

Entre los grupos de la oposición, el PSPV votará en contra al considerar que el PP se "ensaña" contra Ribera por ser la cabeza de lista de su partido a las próximas elecciones europeas, mientras Compromís presentará una enmienda "en positivo" para convocar una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat sobre las aportaciones a l'Albufera, algo que, según ha admitido el síndic del PP, Miguel Barrachina, "estudiarán con cariño", aunque sin comprometerse a apoyarla.

Así se han posicionado los grupos de las Corts tras la junta de síndics, después de varios días de acusaciones cruzadas entre la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta de las aportaciones a l'Albufera previstas en el plan hidrológico. En este sentido, Barrachina ha abundado en la posición del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de que deberían haber llegado 20 hectómetros cúbicos directamente al lago entre octubre y el pasado 15 de mayo, cuando "en el mejor de los casos han llegado dos".

"Es el enésimo engaño de la vicepresidenta", ha denunciado el síndic de los populares quien lo ha ligado con su postura sobre el trasvase Tajo-Segura o a los proyectos en la costa valenciana. En el voto afirmativo a la reprobación estará también Vox. Su portavoz, José María Llanos, ha avanzado que su grupo apoyará la reprobación y ha insistido en buscar una solución estructural y no puntual para l'Albufera que garantice un caudal mínimo hidrológico.

"Examen de valencianía"

Por contra, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha acusado al PP de atacar a Ribera, como ha asegurado que ya hizo este partido contra la también candidata socialista a las europeas Leire Pajín con un "examen de valencianía" cuando fue senadora territorial en 2010. Además, ha reiterado que se han aportado 50 hm3 al Parque Natural y ha denunciado que a Mazón "no le interesa l'Albufera" porque gobierna con "negacionistas" climáticos.

Por su parte, Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha abogado por "buscar soluciones" sobre la situación del lago "más que reprobar" a Ribera, ya que a su juicio esto no permitirá una mayor aportación de agua. Por eso su grupo instará a convocar una mesa de diálogo en la que se sienten Gobierno y Generalitat para "solucionar el problema". Preguntado por esta enmienda, el portavoz del PP ha explicado que la leerán "con cariño", pero no ha concretado si la apoyarán. "Somos de aceptar enmiendas constructivas", ha indicado al tiempo que ha agregado que el diálogo "es necesario para nosotros, pero también la denuncia cuando no se cumple".