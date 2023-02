"Antes la principal reivindicación de los colegios eran los barracones, ahora es esto, la salud mental". Así se despacha Francisco Javier Zurita, responsable de Educación en UGT, con una frase que sintetiza el sentir de todos los coles. "A cada colegio que vamos nos dicen lo mismo: estamos saturados con este tema, necesitamos ayuda", añaden desde Intersindical.

Son las heridas emocionales de la pandemia. Las secuelas han dejado un reguero de personas quebradas, y no solo en los colegios sino en la sociedad en general. Si hablamos de centros educativos, la principal reclamación ahora es esa. "Faltan docentes especialistas y nos tenemos que poner a ello porque es urgente", añade Zurita.

"El del IES La Moreria no es un caso aislado, muchos centros tienen estos problemas de salud mental en sus clases", explica UGT

Rafael Tabarés, comisionado de la Generalitat para el Plan Valenciano de Acción en Salud Mental, cuenta que este problema, en realidad, cogía carrerilla de antes. "Desde 2010 hasta hoy hemos visto que no han parado de crecer poco a poco los trastornos de salud mental. Y no en València ni en España, esto es ya un problema global", explica.

El origen es de lo más diverso porque cada familia es un mundo, y aunque es posible, generalmente ni siquiera se relaciona con el bullying. "Lo vemos en gente muy joven; depresiones, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria (TCA), consumo de drogas, adicciones... todo ello que puede acabar en intentos de suicidio", cuenta Tavares.

Aunque la Generalitat Valenciana es pionera en el diseño de planes de choque, creación de hospitales de día y atención en crisis y está empezando a incorporar especialistas (69 profesionales en siete equipos), los números no dan ni para empezar con el problema existente. "Se han hecho muchas cosas y se ha puesto el tema en la agenda política, pero hace falta muchísima más inversión", replica Tabares. Y llama a "estar atentos a la agenda de los políticos con este tema ahora que vienen elecciones".

"En todos los centros"

Zurita, de UGT, explica que esta realidad está presente en muchísimos centros. "El del IES La Moreria no es un caso aislado, muchos centros tienen estos problemas de salud mental en sus clases", cuenta. La solución, en su opinión, es "formar mucho más profesorado de atención a la inclusión, porque es el principal problema que nos transmiten todos los centros, la atención a la diversidad. Ese es el campo de batalla ahora".

Muchos docentes ya se están formando con guías por su cuenta, pero no es lo mismo que si se cuentan con profesionales "que faltan", dice UGT. "Tras la pandemia hemos visto que este problema ha crecido muchísimo aunque venía de antes, y por eso hacen falta refuerzos", asegura.

No se trata tampoco, según el sindicato, de simplemente dotar a los centros educativos de más recursos. "Son profesionales especialistas que hacen falta, lo que se reclama es que se de una mejor atención a estos jóvenes. Ahora mismo están atendidos, pero no por los profesionales que deberían. Un profesor de matemáticas no es la persona más indicada para manejar a un joven que está autolesionándose, hacen falta psicólogos clínicos", denuncia.