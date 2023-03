Nueva sesión del juicio de la Gürtel por la última pieza valenciana de la trama Gürtel. En la sesión de hoy ha declarado el exconseller de Sanidad Manuel Cervera, en la que está procesado por pagar a las empresas de Correa un total de 47.179,52 € en 2008 por la elaboración de un vídeo promocional del convenio entre la Universidad Politécnica de València y la Generalitat para la ampliación del Hospital Clínico de València. Cervera ha señalado al respecto que "yo ni proponía actos, ni los organizaba, ni contrataba. Un día antes, mi única preocupación era que si yo salía una vez, el presidente de la Generalitat tenía que salir diez. Porque los presidentes de la Generalitat son celosos de si mismos y el puesto que ocupan. Y si yo salía mas que él, tendría enojo conmigo. Los demás videos no los supervisaba".

Para abonar el coste del vídeo promocional de la ampliación del Clínico, que sumó 47.179,52 € (48.989,20 €, con IVA), "se hizo intervenir hasta a cinco órganos gestores diferentes, cinco direcciones generales, todas ellas dependientes de la Consellería de Sanidad, llegando a realizarse para un mismo acto cuatro contratos menores con tres empresas diferentes, pertenecientes al grupo de Francisco Correa, aunque de la gestión del servicio se encargó exclusivamente Orange Market SL", según la Fiscalía Anticorrupción.

El exconseller Manuel Cervera ha asegurado a la Fiscal Anticorrupción desconocer por qué se distribuyó el gasto en cinco direcciones generales. "La única suerte de 9 años que llevo procesado es que cambió el gobierno (de la Generalitat en 2015), revisaron las cajas fijas, toda la contabilidad, y sus compañeros de la Fiscalía tuvieron dos querellas de la CGT de los cuatro años que estuve de conseller y una segunda querella de Carmen Montón por malversación en el Hospital provincial de Castelló. En ningún caso hubo ningún reproche. La caja fija se revisó por el PSOE. Yo comía un sandwhich y una Coca-cola. Era austero en la forma de trabajar. Yo no entiendo de contratación, pero siempre decía que el mejor criterio era el bajo precio".

Respecto a si conocía a Álvaro Pérez "El Bigotes", gerente de Orange Market, Cervera ha asegurado conocerlo de los actos del Partido popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). "Yo cuando no era conseller iba al gallinero [en los actos]. Álvaro Pérez era un señor con un bigote impresionante. Al ser conseller paso a primera fila de los actos. Y alguna vez me diría: 'soy Álvaro". pero nunca me reuní ni hablé con él ni me tomé un café. Ni nada de esto. No me encargaba de asuntos menores", ha asegurado en referencia a la organización de eventos como los del acto de presentación de la ampliación del clínico. Una más de los "800 actos a los que asistí en los cuatro años que estuve de conseller en los que no vi ninguna factura".

En respuesta al abogado de Francisco Camps, Cervera también ha señalado que no recibió "ninguna" indicación de que había que contratar con Álvaro Pérez. "Con Camps en este tipo de actos me encargaba de estar tres minutos antes y resumirle las cosas importantes. Nuestra conversación más frecuente es que mi presupuesto era deficitario".

Tras Cervera también ha declarado Luis Rosado, exconseller de Sanidad y exdirector de la Agencia Valenciana de Salud y secretario autonómico cuando se pagó el video promocional de la ampliación del Clínico. Rosado ha asegurado que pagó alguna de las cinco facturas del video porque así se lo indicaron y nadie le advirtió de que hubiera nada irregular.