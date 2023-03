Nuevo giro de guión en el caso Taula. El empresario de Xàtiva y exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, confirmó ayer que entregó los audios que grababa el yonqui del dinero de sus prácticas corruptas a la entonces diputada de EU, Rosa Pérez. y después a la Fiscalía Anticorrupción, «para que fueran a por él».

La importancia de los audios es capital ya que son el origen del caso Taula, la macrocausa de corrupción con doce piezas separadas que provocó un terremoto en la política valenciana desde 2015. Unas grabaciones en las que Marcos Benavent registró a personas de su entorno mientras presuntamente se repartían comisiones, repartían puestos de trabajo o contaban el dinero de las mordidas con aquel éxito sonoro del «mil, dos mil, tres mil...» Era su seguro de vida para lo que pudiera venir, declaró Benavent cuando colaboraba con la Fiscalía.

Desde octubre de 2021 el yonqui del dinero reniega de estas grabaciones, defiende que están «manipuladas» , que se las robaron e intenta anularlas para desmontar el caso Taula. Es la teoría del árbol envenenado. Si se anula la prueba principal que generó la investigación, el resto de la causa cae con ella.

La declaración del exsuegro de Benavent como testigo en el juicio del caso Taula por los contratos zombis (gente que cobraba sin ir a trabajar o por hacerlo en una institución distinta de la que cobraban) da alas a la posibilidad de anular la causa, según fuentes de las defensas de los veintiséis acusados en esta pieza del caso Taula. Porque admitió que recabó pruebas para ir contra Benavent y se quedó el disco duro donde éste guardaba las famosas grabaciones y que era propiedad del yonqui del dinero.

Mariano López admitió que Benavent le contó que «estaba grabando a varias personas y al entorno más cercano a él. No me dijo por qué, no lo recuerdo. No me pareció normal, en absoluto. No me dio demasiadas explicaciones». Las grabaciones estaban en un disco duro duro conectado a un ordenador en un chalet familiar de Mariano López, que su familia usaba durante el verano.

La relación personal entre ambos finalizó al separarse Marcos Benavent de la hija de Mariano López a finales de 2009. El disco duro se quedó en el chalet familiar. «Fallaba mucho. Antes de que se perdiera cualquier tipo de documento que pudiera usar contra el señor Benavent empecé a salvar los documentos». López reveló por primera vez por qué conservó todo ese material. «Intenté salvar todo lo que había en el disco duro que pudiera usar contra el señor Benavent. Me di cuenta que es lo que me decía que grababa. Escuché unos cuantos. Y me doy cuenta de que... Uff... Y no escucho más». El yonqui del dinero nunca intentó recuperar el disco duro con las grabaciones, según lo declarado por su exsuegro. «Él no me lo pidió». También negó que le prohibiera entrar en el chalé familiar. «No he prohibido a nadie entrar», aseguró en respuesta al Fiscal Anticorrupción.

A partir de ese momento, el empresario asegura que habló con un conocido quien le recomendó hablar con la entonces diputada provincial de EU, Rosa Pérez, «porque era la más reivindicativa». Según López, «ella no se lo acababa de creer. Yo le advertí que este señor [Marcos Benavent] ha grabado a mucha gente. Incluso a ella. Y es cuando quedamos en Catarroja, en la sede de EU. Yo le puse la grabación. Y ella se hizo una copia del pendrive». El empresario de Xàtiva no ha sabido concretar fechas de todos estos acontecimientos.

A partir del 23 de septiembre de 2014, es cuando se le cita a declarar en la Fiscalía Anticorrupción y también por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ya se habían abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia de Rosa Pérez Garijo en julio de 2014. López ha admitido que se reunió con el Fiscal Anticorrupción Vicente Torres y la diputada de EU, en contra de lo que ésta última declaró como testigo (que lo acompañó, pero que no estuvo en en la comparecencia). El disco duro nunca se entregó a la justicia. «Fallaba desde el primer día. Era un peso muerto y lo tiré a la basura».