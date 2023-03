El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha rebajado el tono desafiante que mantuvo ayer con la Fiscal Anticorrupción (cuyo interrogatorio intentí dirigir) del juicio de la trama Gürtel por los contratos menores con la Generalitat y ha respondido durante casi dos horas a las preguntas de su abogado, Pablo Delgado.

Camps ha intentado ahondar en cuestiones ya adelantadas en el interrogatorio de ayer para apuntalar su inocencia ante la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración, por los que se enfrenta a una petición de dos años y seis meses de cárcel.

Tras insistir en que fue el Partido Popular a nivel nacional quien contrató a las empresas de Francisco Correa desde 1999, Camps ha explicado que cuando estalló la operación policial de la trama Gürtel, el 6 de febrero de 2009, "bunquerizó la Generalitat" respecto a esta red de empresas. Ese mismo día, asegura, "se cierran las puertas del partido a Álvaro Pérez y a la empresa adjudicataria, que eran un cúmulo de empresas. Creí en ese momento ejercer mi autoridad. A partir de ese momento comencé a saber la dimensión. Fue una situación complicada, perversa y extraña. No sabíamos nada. lLegaban informaciones duras y muy fuertes. Como los regalos de trajes por 20.000 euros, un subordinado [José Luis] Peñas que se quería cargar a sus jefes".

Camps ha negado que se le consultara para intentar traer los Grammy Latinos a la Comuniatt Valenciana, así como que el viaje a Roma para la concesión del capelo cardenalicio a Antonio Cañizares lo hiciera junto a Álvaro Pérez "El Bigotes". "No ha estado conmigo en ninguna parte. Él viajó. Pero gracias a dios mi vida está fotografiada y mi agenda da constancia de lo que ocurría a mi alrededor todos los días", ha asegurado mientras mostraba fotos de la visita a Roma en las que no aparece el representante de la trama Gürtel.

También ha rechazado que necesitara cambiar o mejorar su imagen, tarea en la que Álvaro Pérez e Isabel Jordán aseguran que colaboraron, a partir de la campaña de 2003. "En mi primera campaña electoral como candidato a la Generalitat yo ya tenia muchos años de ruedo político. Ya había sido número uno a las elecciones generales. Mi vida ya estaba plagada de mitines, conferencias... En aquel momento no soy un neófito. Yo llegué a presidir el Congreso de los Diputados, como vicepresidente, cuando se ausentaba la presidenta, Luisa Fernanda Rudi". Ni siquiera necesitó ninguna sesión de dicción para preparar un mitin. "Soy autodidacta. Esa afirmación es una tontería bastante importante", ha asegurado sobre otra de las aseveraciones de Pérez y Jordán, sobre el trabajo que aseguran que tuvieron que realizar con Camps.

Camps únicamente ha admitido que acudió a la boda de Álvaro Pérez "El Bigotes" porque "fue un compromiso de partido. Me lo pidió Ricardo Costa porque estaba preocupado. Me insistía. A pesar de que tenía una agenda apretada fui al banquete, comí con los representantes de mi partido. No tiene más historia. No me introduje en el resto del banquete. No saludé. No fui a la ceremonia. Sólo fui al banquete".

Y preguntado sobre el listado de invitados a la boda, aportada por una extrabajadora de la Gürtel a la causa, Camps ha destacado que los invitados al banquete "estaba estabulados en distintos grupos. Y yo aparecía en el grupo "Oficina". El PP era un cliente de este señor. No sabia que era una oficina, porque en ese momento habría acabado Álvaro Pérez en València".

Para apuntalar esta versión ha recordado que su nombre en el listado "no está entre los mas destacados, sino que aparece detrás de [Ricardo] Costa y Pedro Garcia. Fuí como presidente del PP. y fui tratado como presidente del Partido popular", ha defendido.