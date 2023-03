La Audiencia aparta del juicio a Zaplana al magistrado recusado por un abogado

La sección quinta de la Audiencia de València aceptó el lunes la recusación contra el magistrado de la sección cuarta, José Manuel Megía Carmona, que había sido designado ponente del caso Erial, en el que se juzgará a Eduardo Zaplana y catorce personas más. Según un auto notificado ayer a las partes de esta causa, los magistrados aceptan la recusación planteada por el abogado Vicente Grima y su defendido en el caso Erial, Vicente Cotino, que impugnaron la designación como ponente de Megía Carmona, ante el historial de denuncias y abstenciones que han protagonizado ambos desde 1997.

Como adelantó Levante-EMV, la enemistad que provocó el incidente de recusación del magistrado Megía Carmona se remonta al año 1996 cuando el abogado Vicente Grima presentó una denuncia en el juzgado de guardia por «delito de cohecho, retardo malicioso y amenazas condicionales». La denuncia consistía en que un empresario trasladó a un cliente de Grima la oferta de pagar «un millón de pesetas por cada año de pena rebajada» ante un juicio que iba a presidir Megía Carmona en la sección cuarta de la Audiencia de València.

El TSJCV dictó en 1999 un sobreseimiento provisional porque «es manifiesto que sí existen indicios de que el hecho pudo haberse perpetrado», según reflejaba el auto de sobreseimiento. Pero añadían que «esos indicios no están debidamente justificados». La decisión de apartar al magistrado Megía Carmona del caso Erial se produce sin llegar a realizar ninguna instrucción sobre la recusación presentada por el abogado Vicente Grima -que apoyó la Fiscalía Anticorrupción- porque ha sido el mismo juez el que ha aceptado la recusación.

Sus compañeros de la sección cuarta rechazaron su abstención

El magistrado Megía Carmona intentó abstenerse cuando el abogado Vicente Grima presentó un escrito en el que detallaba las causas por las que debía apartarse del caso Erial, como había sucedido siempre que ambos coincidían desde 1996. Pero tres de sus cuatro compañeros de la sección cuarta de la Audiencia de València, que preside el magistrado Pedro Castellano, rechazaron su abstención porque no la consideraban «justificada».

Ahora son los magistrados de la sección quinta (a quien correspondía por ley resolver los recursos sobre esta cuestión) quienes consideran que «procede ahora estimar la recusación formulada» a la vista de que «el magistrado recusado ha aceptado la causa de recusación formulada». Aunque también recuerdan que el mismo juez «en su momento consideró necesario formular causa de abstención por las detalladas razones expuestas en su informe de 14 de marzo de 2023, si bien ésta le fue denegada», por sus propios compañeros de la sección cuarta.

En el auto que aparta definitivamente a Megía Carmona del caso Erial, los magistrados de la sección quinta señalan que «no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad, como tercero no condicionado por ningún prejuicio, bien sea derivado de su contacto anterior con el objeto del proceso o bien de su relación con las partes». Yañaden que «no puede apreciarse en el juez ninguna relación que pueda enturbiar su imparcialidad. En este sentido hasta las apariencias pueden tener importancia pues pueden afectar a la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los ciudadanos en general y en particular a quienes son parte en el proceso». La decisión de los tres magistrados de la sección quinta es firme y contra ella no cabe ningún recurso.