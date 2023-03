Finalmente la Conselleria de Sanidad se sentará a negociar con el sindicato CESM en el foro previsto cuando hay una convocatoria de paros en marcha, el comité de huelga. Así lo han asegurado fuentes de Sanidad a EFE: se ha convocado al comité de huelga a una reunión el próximo martes 4 de abril en la que estarán presente representantes de CESM pero también del otro sindicato que se ha unido a la convocatoria de huelga, Simap. El encuentro tendrá lugar solo un día después de que se celebre la segunda jornada de paros a la que están llamados los facultativos, el próximo lunes 3 de abril.

La decisión de Sanidad llega justo después de que el sindicato médico CESM haya amenazado con llevar a la administración a los tribunales por obviar la negociación en el comité de huelga. Así, el sindicato médico CESM había amenazado con llevar a los tribunales a la Conselleria de Sanidad "si no se convoca al comité de huelga" para negociar. Según un comunicado hecho público esta mañana, la organización había requerido oficialmente a la conselleria este lunes para que "convoque la mesa de negociación" y, de no atender su petición acudirán a los tribunales. "En caso de no hacerlo, Cesm interpondrá acciones legales por considerar que se están infringiendo, entre otros, los derechos de huelga, de libertad sindical y de buena fe negocial", aseguran en el comunicado.

La organización sindical, que ya celebró una primera jornada de huelga entre los médicos el pasado lunes 6 de marzo, hacía el requerimiento después de que el propio conseller anunciara (también en este diario) que no tenía intención de convocar este foro de negociación ante la próxima jornada de huelga y solo se reuniría a los sindicatos de la mesa sectorial, en todo caso. Ahora parece que la administración ha cambiado de parecer.

Ha sido en la mesa sectorial, con representación de CC OO, Satse, UGT, CSIF, Intersindical y CESM-SAE donde se ha llegado a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores (y no solo de los médicos) como la aplicación de la jornada de 35 horas o mejoras en la Primaria. Para el sindicato médico estos acuerdos no son suficientes y, de hecho, no los apoyaron en mesa sectorial.

"Supuesto talante negociador"

"A pesar de las manifestaciones del Sr. Conseller, sobre su supuesto talante negociador, los hechos le desmienten, y solo demuestra que ha abandonado su profesión de forma definitiva", criticaban desde el sindicato médico que cargaba la culpa de la decisión en el equipo directivo heredado de la exconsellera Ana Barceló. "Solo se puede entender desde el desconocimiento, que haya manifestado públicamente que ya solo va a negociar con los sindicatos de la Mesa Sectorial (...) exclusivamente guiado y asesorado por el equipo directivo heredado íntegramente de la Sra. Barceló que acredita una gestión plagada de sentencias en contra", añadían.