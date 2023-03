El sindicato médico CESM, convocante de la huelga de facultativos del próximo lunes 3 de abril, ha amenazado con llevar a los tribunales a la Conselleria de Sanidad "si no se convoca al comité de huelga" para negociar sobre los paros. Según un comunicado que ha hecho público esta mañana, la organización ha requerido oficialmente a la conselleria este lunes para que "convoque la mesa de negociación" y, de no atender su petición acudirán a los tribunales. "En caso de no hacerlo, Cesm interpondrá acciones legales por considerar que se están infringiendo, entre otros, los derechos de huelga, de libertad sindical y de buena fe negocial", aseguran en el comunicado.

