La sección sindical de UGT en el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) ha denunciado el "colapso" en este organismo como consecuencia de la apertura de nuevos centros de atención social o la subrogación de otros ya existentes y la "parálisis en la gestión de personal" por parte de la dirección de la entidad. "Se trata de circunstancias que llevan a la plantilla a una sobrecarga difícil de sostener en el tiempo", explican. El sindicato advierte de que el "deterioro" de las condiciones de trabajo del personal "es cada vez mayor y pone en dificultades la atención adecuada a las personas más vulnerables usuarias de este servicio público". La situación es "tan preocupante" que no se descartan movilizaciones.

UGT lleva denunciado desde hace meses esta situación sin obtener respuesta por parte del director del Instituto, Ramón Orozco, quien "se muestra incapaz de dar soluciones". Sin embargo, a pesar de que el sindicato es consciente de que en este organismo se arrastran muchas deficiencias del pasado, la actual dirección "ha caído en la desidia más absoluta a la hora de gestionar las cuestiones relativas al personal, con la consiguiente repercusión en el día a día de los centros y en una plantilla cada vez más exhausta".

La apertura de nuevos centros (cinco de los 14 previstos están ya en marcha) requiere la incorporación de nuevas plazas, pero estas se autorizan a cuenta a gotas. De momento, de la petición de creación de 165 plazas para servicios burocráticos, sólo se han autorizado 27, lo que supone que los trabajadores y trabajadoras de las oficinas centrales "están sobrecargados".

Sin oposiciones desde 1995

Por otro lado, la parálisis y la falta de información sobre los procesos de estabilización y las oposiciones ordinarias incide en la incertidumbre de un personal que, recordemos, lleva desde 1995 sin una oportunidad para opositar. El pasado 26 de enero se cerró el plazo de inscripción para el proceso de estabilización vía méritos y desde entonces no hay noticias al respecto. "No existe tribunal para baremar ni empresa externa que se encargue, al menos no se ha informado a los sindicatos. Además, está pendiente de resolver el concurso oposición de este proceso. En cuanto, a la oposición 2016/2017 se realizó el primer examen en marzo y no hay más información, ya que no se ha publicado la lista de personas aprobadas", denuncian.

La situación, además, se agrava ya que la dirección ha decidido "denegar permutas, suspensiones de contratos y permisos sin empleo y sueldo que algunas personas solicitaban para poder cuidar a familiares". El resultado es que muchas personas, ante la imposibilidad de conciliar, renuncien a trabajar en el IVASS, lo que ahondará en el déficit de la plantilla.

Problemas en algunos centros

Esta situación de abandono no sólo la sufre la plantilla, con un altísimo porcentaje de interinidad y muy feminizada, sino que afecta a los propios centros. En el de Cheste, por ejemplo, todavía no se ha arreglado la fachada a pesar de que este verano cayeron piedras al patico, mientras que en otros, el mantenimiento básico no se realiza. En el de Aldaia, en la residencia Bennager, se estropeó la secadora hace meses y tienen que colgar la ropa a mano. Además, desde 2021, las trabajadoras no han recibido uniformes para trabajar y los que tienen (si tienen) están muy deteriorados. Además, llevan dos años sin pasar la revisión médica anual por parte de la Mutua.

Desde UGT se valora la decisión de la Administración de abrir nuevos centros e incorporar a la gestión pública áreas tan sensibles como la atención a los menores, pero este proceso "no puede hacerse sin un refuerzo contundente de la plantilla. Cabe recordar que este proceso se conocía desde el inicio de esta legislatura y pese a ello, la dirección no ha hecho las previsiones necesarias para evitar el colapso".

Por otro lado, el sindicato no comparte el borrador de la última Relación de Puestos de Trabajo del IVVAS de 2023 (aún sin negociar) que incluye mejoras retributivas vía reclasificación de plazas para los puestos más altos (jefaturas) y deja pendientes de reclasificar unas 115 plazas correspondientes a las categorías más bajas, como ayudante de residencia, auxiliar de mantenimiento, y conductores, o responsables de Turno. "Y ello, a pesar, de que mejorar las condiciones de estos puestos, los peor pagados de la plantilla, es una reclamación histórica de este sindicato", concluyen.