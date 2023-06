Acaba la selectividad y llega el momento de elegir carrera universitaria. La fecha de la preinscripción a las universidades será el día 19 de junio y los resultados sobre si un alumno ha sido aceptado en el grado o está en lista de espera se conocerán el 14 de julio.

Medicina, Matemáticas, y las Ingenierías siempre son las carreras más preciadas, con las notas de corte más altas y las listas de espera más largas. Las salidas laborales, según el reciente informe U-Ranking de las universidades españolas, también son bastantes y los trabajos de calidad. Hasta aquí no hay nada que todo el mundo ya sepa.

Estas siempre son los grados estrella, pero las universidades valencianas cuentan con "joyas ocultas" en sus campus. Carreras con paro cero y poca demanda que, además, no son demasiado conocidas o no entran en el radar de la mayoría de los alumnos. Además, las hay en todas las ramas.

Filologías, Geografía e Inteligencia Artificial

Un ejemplo que pone la Universidad de Alicante es Filología Árabe. "El 100 % de los titulados consiguen empleo nada más salir, además un empleo relacionado con la carrera y de calidad, que es algo que miramos mucho en las universidades. Ahora mismo hay una demanda de profesionales que no está supliendo el mercado. Pasa lo mismo con Filología Catalana, todo el mundo que entra sale hoy por hoy con trabajo, y el alumnado que la cursa es muy demandado por las empresas", explica Nuria Grané, responsable del centro de empleo de la UA.

Geografía Humana es otro ejemplo de titulación bajo el radar pero que proporciona muchas salidas laborales. "Nos enfrentamos a un problema importante de despoblación y cada vez van a ser necesarios más profesionales que se dediquen a eso", explica Grané.

La Universidad de Alicante también cuenta ya con un grado en Inteligencia Artificial y -como la Universitat de València- ya está adaptando la carrera de derecho para formar a los estudiantes en el tema, que será un foco de regulaciones muy importante en los últimos años. Formarse sobre las IA es una tendencia que irá al alza en los últimos años.

Las tendencias de los próximos cinco años

Asímismo Grané destaca que en los próximos años se espera un gran relevo generacional en la administración pública y que cada vez son necesarios más profesionales formados en ciencias de datos más allá de la carrera de Matemáticas.

Pese a todo, tanto Grané como los responsables de empleo universitario consultados por este periódico explican que el estudiantado no debería dejarse llevar por estas tendencias. "No recomiendo que la gente elija una carrera solo porque tiene más o menos salida. Cuando hablo con el alumnado siempre le digo que ellos tienen que estudiar lo que les gusta, y después, adaptarse al mercado. Pero hay que estudiar lo que a uno le guste, porque ya es duro estudiar 4 o 6 años materias que no te interesan, y peor todavía trabajar toda la vida de ello", explica Grané.

En la Universitat de València preparan sus grados de Química e Ingeniería Química para la futura gigafactoría de Sagunt que generará muchos puestos de trabajo. Matemática Computacional, en la Universidad Jaume I, es otra de estas carreras con buenas salidas y no tan conocidas.

Todo parece indicar que estas serán las titulaciones con más salidas dentro de cinco años, pero nada asegura que sea así. "Piensa en todas las personas que se graduaron de arquitectura en el año 2008. Entraron cuando parecía que iba a haber muchísimas oportunidades y salieron con el ladrillo hundido. Al final el mensaje es: no estudiéis una carrera por tendencia, haced lo que os guste", remarca Grané.

Trabajo en tercero de carrera

La Universidad Miguel Hernández de Elche también cuenta con varias de estas joyas ocultas, y una de ellas es Ingeniería Agrónoma, que tiene muchísimas salidas por una cuestión de territorio. "El campo de Cartagena necesita muchísimos profesionales. Tenemos empresas que se están ofreciendo a pagar la matrícula de los alumnos en cuarto de carrera si luego se van a trabajar con ellos, muchas buscan trabajadores y no sacamos suficientes. No hay para cubrir toda la demanda", cuenta José Juan Espín, vicerrector de estudiantes y coordinación de la UMH.

Otra carrera muy destacada y con muchas salidas tiene que ver con las ya mencionadas ciencias de datos y es estadística empresarial. En tercero de carrera todos están trabajando ya y la carrera tiene paro cero. "Las empresas se están rifando a los estudiantes. Es cierto que las clases se llenan pero hay muy poca lista de espera, todo lo contrario a Medicina que puede tener 4.000 estudiantes en espera". Otras carreras que destacan para trabajar en Elche son Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

La Universitat Politècnica de València (UPV) tiene algunas de las carreras con las notas de corte más altas de España; como por ejemplo un 13,33 sobre 14 de Ingeniería Aeroespacial o un 12,92 en Biotecnología. Sin embargo hay otras opciones igual de prestigiosas y con salida laboral pero menos conocidas.

Una de ellas es Ingeniería Geomática y Topográfica, un título avalado mundialmente y con una de las mejores notas de satisfacción de los titulados. La profesión sirve, por ejemplo, para cartografiar zonas inmensas en crisis humanitarias, ¿Cómo saber, sino, qué sendero deben seguir los equipos de Médicos sin Fronteras para vacunar a niños en puntos remotos de Nigeria? Otro ejemplo es el grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. La escuela de la UPV es una de las mejores 50 del mundo y se puede acceder con una nota de 6,25 sobre 14.

Satisfacción y trabajo

Que una carrera tenga muchas salidas laborales no quiere decir que sea una buena opción. También es necesario mirar la calidad de ese empleo que se ofrece, los sueldos, y las condiciones de trabajo. Todo ello compone los estudios de satisfacción que hacen cada año los campus y de los que se desprende lo siguiente.

En la UV, las Ingenierías están en la cúspide de la pirámide porque el 93, 2 % del estudiantado está activo y con buenas condiciones laborales. En Arquitectura y Ciencias de la Salud es del 90 %, y destacan por generar empleos estables y de calidad, mientras que Artes y Ciencias Sociales tienen los peores indicadores.

Al final, las salidas al mundo laboral no las da únicamente un título, ya que como explica Grané, las empresas hoy en día buscan mucho más que eso. "Los idiomas son importantísimos, y no solo tener el título, cada vez más empresas comprueban que de verdad seas fluido en el idioma. Además, cada vez son más atractivos para las empresas los estudiantes autónomos, con ideas y capacidad de emprender. No es suficiente con el título, y siempre aconsejamos a los estudiantes que durante la carrera vayan puliendo estas capacidades, sobre todo los idiomas que ya son esenciales", cuenta.