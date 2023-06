De los 266 ayuntamientos que componen la provincia de València, solo seis no se constituirán el próximo sábado. Moixent, Gestalgar, l'Eliana, Vilamarxant, Cheste y Guadassuar tienen recursos administrativos pendientes por los resultados del 28M y no celebrarán su pleno de inicio de legislatura dentro de dos días, una situación que no solo tiene implicaciones para los más de 55.000 vecinos de estas localidades, sino que también afectará al conjunto de la provincia y al que podría ser el principal gobierno progresista en la Comunitat Valenciana.

Relacionadas El PSPV se ciñe al reglamento para retrasar la investidura de Mazón a las puertas del 23J