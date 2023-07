Que las oposiciones son un proceso lento y farragoso a nadie le sorprende pero los tiempos en los que se están moviendo los últimos procesos convocados por la Conselleria de Sanidad están poniendo a prueba los nervios y la paciencia de muchos opositores. Y es que no solo las categorías en las que más gente se ha presentado están tardando, algo que es entendible por el volumen de méritos a baremar, (véase el proceso de Enfermería con más de 24.000 examinados), sino que las más pequeñas y que hace más tiempo se examinaron dentro de la convocatoria acumulada de plazas 2017/2018/2019 tampoco se han resuelto todavía.

"Yo me examiné hace más de un año y solo tenemos la nota definitiva del examen pero no de los méritos y eso que los presentamos en enero", explica María. Ella se examinó en una de las categorías con menos plazas ofertadas (apenas una quincena) y en las que menos personas se presentaron al examen, menos de 100. Pero aún así, ha pasado más de un año desde el examen y todavía no saben quién está en mejor posición para quedarse con uno de esos puestos porque el proceso está parado en la baremación de méritos.

"Yo entiendo que todo tiene un proceso pero, ¿más de un año? Además si a nosotros nos dan 15 días para reclamar, ¿cómo puede ser que ellos lo tengan todo tan parado de esta manera?", se pregunta enfadada. "A este paso me dan la plaza a punto de jubilarme", apunta ya que ella se ha presentado a la prueba con 60 años.

"Yo me examiné hace más de un año y no tenemos aún resueltos los méritos. A este paso me dan la plaza cuando me jubile"

108 especialidades a la espera

En este situación de espera (que va de unos meses a más de un año) están decenas de miles de opositores ya que, en total en esta convocatoria de oposiciones acumuladas se ofertaron casi 12.000 plazas para 108 especialidades distintas. La decisión de sacarlas todas de golpe y ahorrar en medios se tomó a finales de 2018 pero las convocatorias de cada una y las fechas de examen se fueron retrasando, también, por culpa de la pandemia de covid-19. Así, las pruebas se empezaron a hacer a principios de abril del año pasado por aquellas con menos inscritos y terminaron en diciembre después de un otoño en el que se hicieron las más multitudinarias como Enfermería o técnico de cuidados auxiliares (TCAE).

Es habitual que en los procesos con muchos convocados se tarde meses en tener notas. De hecho en las de Enfermería que se hicieron a finales de año todavía no tienen ni la nota definitiva del examen y aún deben de aportar los méritos, pero no es tan habitual en las más pequeñas. De hecho, el retraso no es entendible para los sindicatos. Fuentes consultadas por este diario han llamado la atención, precisamente, por esta demora en exámenes en los que en principio no hay muchos opositores y se han hecho hace ya más de un año, como el de María. "Está claro que todas se retrasan y es cuestión incluso de años desde que se convocan hasta que se toma posesión de la plaza, eso es innegable pero no se está viendo que se esté avanzando más en las más pequeñas y con menos opositores como sería lo lógico", explican a este diario.

Fuentes de la Dirección General de Recursos Humanos apuntaron que los tribunales son «soberanos» y son ellos los que marcan los tiempos para la resolución de las convocatorias.

Paradas en la presentación de méritos

Echando un vistazo al "calendario" de las 108 convocatorias de Sanidad (actualizado a fecha del pasado 2 de junio y que se puede consultar aquí) se puede ver esta realidad. Casi todas las oposiciones, independientemente del tiempo que lleven activas o de lo multitudinarias o no que fueron están "paradas" justo antes o tras la apertura del proceso de aportación de méritos, paso previo a tener las notas definitivas de la oposición. Pero ya no más.

De hecho, en la de María, el proceso de aportación de méritos a baremar se abrió en enero y aún no tienen la resolución definitiva de en qué puestos quedan tras sumar la nota del examen con los méritos que cada opositor tiene y eso que ellos eran menos de 100. Este es el paso que falta en todas las categorías. Una vez se llegue a él, los siguientes ya son conocer dónde están las plazas ofertadas en cada categoría y los nombramientos. Antes de llegar ahí, tiene que haber un concurso de traslados de esas plazas que ahora están cubiertas de forma interina. La única categoría que se ha cerrado entre el centenar ha sido la de técnicos superiores de riesgos laborales que es una categoría con pocas plazas y opositores: el examen se hizo en diciembre de 2021 y la oferta de plazas fue hace más de un año, en abril de 2022. Los nombramientos se hicieron en mayo de 2022.

"Baremar los méritos de los más de 20.000 opositores de Enfermería está claro que va a llevar tiempo pero en las más pequeñas no hay tanta justificación", apuntan las mismas fuentes que aseguran que en otras ocasiones se han ido cerrando etapas de cada categoría convocando los concursos de traslados uno a uno.

Pendientes del concurso de traslados

Los sindicatos consultados por este diario entienden que el problema puede deberse a la falta de personal en los tribunales y el trabajo que supone resolver muchos expedientes de méritos "algo que no sucede en otras consellerias". La normativa permite, por ejemplo, designar tribunales auxiliares para ayudar en ese farragoso proceso de valoración de méritos "pero no nos conta que se vaya a hacer", explican. Otra de las explicaciones que aportan es que "la estrategia de Sanidad sea sacar a la vez el concurso de traslados de todas las categorías", apuntan, el paso siguiente tras tener las notas definitivas y previo a ofertar plazas a los mejor posicionados tras el examen.

Desde la Dirección General de Recursos Humanos, sin embargo, han explicado que el concurso de traslados «no va a ser único» ya que convocatoria «tiene su propia entidad».

Cabe recordar que, en estos momentos, la conselleria también tiene en marcha el proceso de consolidación por méritos de la ley 20/2021 en el que hay apuntados más de 45.000 personas para cubrir por méritos y sin examen más de 9.000 puestos de trabajo y también está en el momento de baremación de los expedientes.