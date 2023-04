La Conselleria de Sanidad ha comenzado a publicar los listados provisionales de las personas que han sido admitidas en la oposición especial por méritos (sin un examen de oposición) que la administración está llevando a cabo para cubrir con personal fijo 9.200 plazas ocupadas por interinos y dar así cumplimiento a la ley 20/2021 de reducción de temporalidad.

Así, y según ha informado la conselleria, la relación de participantes que están oficialmente inscritos en este concurso especial de estabilización se ha empezado a publicar hoy por categorías. Las primeras categorías en las que se van a publicar los listados en la web de Sanidad son las de "facultativos especialistas y médicos".

10 días para alegar y subsanar errores

Una vez se publique la lista, los opositores que no estén de acuerdo (por ejemplo porque su inscripción no ha sido registrada) tendrán diez días hábiles para alegar "contados desde el siguiente a la publicación de la resolución". En este plazo podrán presentar sus alegaciones, por ejemplo, aquellas personas que cumplimentaron el registro pero no lo "validaron" correctamente aunque sí lo completaron y pagaron las tasas.

Estos errores serán los únicos que la conselleria dará por buenos después de que desde los sindicatos se pusiera de relieve la cantidad de opositores que se iban a quedar fuera de este proceso especial para optar a una plaza fija por no haber hecho bien el registro o por equivocarse en la categoría en la que se inscribían. Estos últimos también podrán alegar pero, según lo adelantado por la administración, no se les tendría en cuenta. La diferencia entre unos y otros es que, en el primero de los casos hay jurisprudencia que avala la inclusión de estos opositores en el proceso.

Recursos por no puntuar el tiempo trabajado en las concesiones

La Conselleria de Sanidad tiene registradas 59.368 solicitudes (de unos 44.000 opositores) para participar en este proceso excepcional de estabilización para cubrir más de 9.000 plazas (8.950 estatutarias y 221 puestos funcionariales) por el sistema de concurso, es decir, que se valoran la experiencia y otros méritos. El proceso ha cubierto en el primer trimestre del año las fases de inscripción y de aportación de méritos.

Ahora, tras la publicación de los listados, tendrán que publicarse las baremaciones de méritos y los listados "ordenados" de opositores tras tener en cuenta sus puntos. Hay que recordar que el 70 % de puntuación se obtiene por tiempo trabajado y el 30 restante por formación e investigación.

Según el baremo de méritos aprobado en su día, el tiempo trabajado en pandemia vale el doble y no se va a contabilizar los meses trabajados en las áreas de salud bajo concesión administrativa, lo que ha generado la presentación de numerosos recursos ante los tribunales.