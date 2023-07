El Hospital La Fe de València dejará inactivas este mes de agosto una de cada cinco camas que tiene instaladas, 218 de las cerca de 1.000 con las que cuenta el mayor hospital de la Comunitat Valenciana. La medida se toma (y se hace todos los años en casi todos los hospitales) porque la bajada de actividad quirúrgica requiere de menos habitaciones, para aprovechar para hacer obras o reformas menores pero, también, porque la falta de personal de sustitución suficiente aboca a los servicios a "encogerse" para llegar a todo con el personal disponible. La Fe "perderá" así siete salas completas de 30 camas cada una.

Así se prevé en el plan de Vacaciones 2023 de la Conselleria de Sanidad al que ha tenido acceso este diario y en el que se prevé también otra medida "de ahorro" como el cierre de tardes de los centros de salud, que se alargará hasta octubre y que tiene consecuencias directas en las puertas de Urgencias. De forma global, se mantendrán cerradas en todos los hospitales un 6,74 % del parque de camas. Teniendo en cuenta las cifras del documento suponen una media de 696 durante los tres meses aunque su distribución no es homogénea. Normalmente, es agosto el mes en el que más camas se cierran y septiembre el que menos.

Este mes de julio, la medida ya se ha puesto en marcha con la disminución de 692 camas en todos los hospitales. En septiembre la cifra baja a 547 pero es en agosto cuando marca el pico: 849 camas inactivas. Las cifras, además, son parciales ya que el plan de Sanidad no incluye por ejemplo cuántas camas se cerrarán en grandes hospitales como el General de Valencia, el provincial de Castelló o el de Manises.

Casi 100 camas en el Doctor Peset, 72 en el Clínico

Evidentemente los centros con más recursos, cierran más. En La Fe, las 218 camas de agosto son un 21 % del total, pero también en otros grandes hospitales se quedan inactivas un buen porcentaje: el 19,36 % de las camas del Doctor Peset estarán cerradas en agosto, 98 de unas 506 instaladas y serán el 11,7 % en el Hospital Clínico, 72 de 615.

En general, los hospitales de las grandes ciudades son los que, en proporción, cerrarán más camas, algo que otros veranos ha generado problemas cuando hay algún pico de demanda y no hay plantilla suficiente parar reabrir espacios. Ahí se toman medidas extraordinarias como poner a tres pacientes en habitaciones de dos como ya ha sucedido a veces en el Hospital Clínico, por ejemplo, donde estas últimas semanas se está atravesando ya por una temporada de falta de camas.

Precisamente ayer, desde el sindicato CSIF alertaban que el cierre de camas en el Arnau y Llíria (44 y 16, según el plan de Sanidad; 76 y 26 según el sindicato) ya estaba dejando los primeros problemas de colapso en las urgencias al no haber suficientes habitaciones libres y se habían tenido que suspender cirugías "al no disponer de camas libres".

Pocos cierres en la zona litoral

Por contra, en los centros de la zona litoral se cierran pocas o incluso ninguna cama ya que el aumento considerable de población durante el verano supone mayor actividad y la necesidad de más recursos. Así sucede en el hospital de Sagunt que no cerrará ninguna cama. En Llíria solo lo harán 16 camas en julio (y ninguna en agosto o septiembre). En La Ribera solo prescinden de 20 este agosto y no cerrarán ninguna durante todo el verano en los centros de Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Alcoi, Orihuela o Torrevieja. Por contra, hospitales que tienen también afluencia de turistas como el de Vinaròs o el General de Castelló sí perderán habitaciones algo que no pasó, por ejemplo, en el verano de 2019 el último prepandemia.

"Habrá menos sustitutos que el año pasado"

Con el plan de vacaciones en la mano, desde sindicatos como Comisiones Obreras han criticado, por ejemplo, que La Fe cierre ese volumen de camas "cuando es el hospital de referencia en toda la Comunitat Valenciana y de otras colindantes" y la valenciana sea, además, una zona turística. Además y según ha denunciado la secretaria general de Sanidad de CC OO, Rosa Atiénzar, el plan de vacaciones "no asegura la cobertura de los servicios" ya que además de cerrar más camas que el año pasado en los hospitales "se va a contratar a menos personal de sustitución según hemos podido comprobar tras recibir el plan".

Y es que Sanidad anunció que su plan de vacaciones para este verano tenía más dinero 72,2 millones frente a los 68,8 del año pasado y 228 contratos más. "Pero viendo el detalle de los meses a contratar por categorías vemos que pese a las grandes cifras, la contratación va a ser menor. Hay más dinero porque se paga más y el número de contratos hay que tener en cuenta que pueden ser de un día", apuntaba Atiénzar. Según CC OO si el año pasado se preveía tener personal para cubrir 23.454 meses de vacaciones, este año son 20.963 la previsión total.

Es por esto que, según denuncian, ya esté faltando personal en el Centro de Salud de Pinedo donde van a tener "que cerrar varios días de este mes. La dirección ha decidido no sustituir a los profesiaonels que están de vacaciones o permiso, y mantener el centro abierto dos tardes a la semana solo con un médico". Según el sindicato, allí y ante la falta de personal de sustitución se está recurriendo a módulos de refuerzo, es decir ofrecer horas extra al personal que haya trabajando, para cubrir una plaza de médicos de tarde.