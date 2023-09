Profesionales del Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunitat Valenciana (Coocv) van a visitar de forma altruista varios colegios de la Comunitat Valenciana para hacer revisiones visuales de forma gratuita entre los escolares. Es una de las iniciativas que la entidad profesional va a poner en marcha dentro su plan de salud visual escolar con el que buscan concienciar de la importancia de la visión y de detectar de forma precoz problemas visuales en los escolares que están detrás de muchos casos de fracaso escolar.

En principio, las visitas gratuitas se van a hacer en casi una veintena de colegios con los que la entidad ya venía colaborando en actividades anteriores pero está abierta a todos los centros que se quieran unir, según han informado fuentes del Coocv. Durante las visitas, estos profesionales se centrarán en hacer "cribados visuales" en niños y niñas de tercero de Infantil y de segundo de Primaria para buscar sintomatología que pueda dar la voz de alarma de que hay un problema visual.

Ojo vago en los pequeños

Entre los más pequeños de 5 y 6 años, se buscará detectar problemas de ampliopía (ojo vago) y otras alteraciones visuales con pruebas básicas como la agudeza visual, la estereopsis y cover test. En los más mayores, de 7 y 8 años también se les hará un cribado destinado a detectar problemas en la "amplitud de acomodación y el punto próximo de convergencia". El objetivo es detectar de manera precoz si hay algún problema y poder derivar para su corrección ya que, entre los niños en un porcentaje muy elevado de los casos, los pequeños "pueden no ser conscientes de que tienen un problema visual, por lo que es importante realizar exámenes visuales periódicamente para detectar cualquier problema y tratarlo antes de que tenga consecuencias negativas", la primera en el rendimiento escolar.

" Los niños y niñas con problemas de visión no corregidos ven literalmente el mundo de forma diferente a los que tienen una visión normal y pueden no alcanzar su máximo potencial académico", según han apuntado fuentes del colegio profesional. De hecho, "un 20% de los casos de fracaso escolar es por causa visual según datos del Ministerio de Sanidad" y los errores visuales que no se corrigen pueden provocar además de problemas de lectura y escritura y de abandono de los estudios, otras molestias de salud como dolores de cabeza.

Juegos y formación para los docentes

Los cribados visuales gratuitos son solo una de la partes del plan visual escolar que va a poner en marcha el colegio valenciano de ópticos. Así, y según han explicado, van a seguir organizando iniciativas como las Scape Room para niños de 3º y 4º de Primaria en las que los escolares aprenden "mediante juegos y retos la importancia de tener unos buenos hábitos y habilidades visuales, además de conocer la figura del óptico-optometrista y su labor en salud visual". Así, entre las pruebas de ingenio a las que se van a enfrentar, los estudiantes tendrán que descifrar un texto en braille o experimentar como se ven los objetos a través de diferentes lentes oftálmicas.

El plan se completa con una formación a los docentes de los centros para que puedan detectar de forma precoz los síntomas de problemas visuales en el aula. Por último, los colegios dispondrán de una serie de vídeos educativos, para realizar curiosos experimentos relacionados con la visión y adaptados a las edades de los alumnos.

En la iniciativa se quiere involucrar también a los padres, a los que los ópticos-optometristas les ofrecerán una charla informativa para concienciarlos sobre la importancia de que sus hijos gocen de una buena salud visual y aclararles dudas.

"Es incuestionable que sería muy recomendable introducir políticas que aseguren disponer de profesionales de la visión para la detección temprana de trastornos visuales en escuelas y atención primaria, con el fin de mejorar el rendimiento académico. La inclusión en número suficiente de los ópticos-optometristas en la sanidad pública valenciana, podría mejorar en gran medida los problemas de visión no detectados de la población, incluidos los de los más pequeños", señala Andrés Gené, presidente del Coocv.