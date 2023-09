El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se reúne este lunes con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verónica Cantó, a la que pedirá "gestos" para que todos los valencianos se sientan representados por la institución normativa y abrir una "nueva etapa" de "concordia". Mazón convocó a finales de agosto a la presidenta de la entidad normativa del valenciano, tras una semana en la que cargos de Vox reivindicaron el uso de un valenciano alternativo a las normas oficiales de la AVL y el conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), afirmó que esta institución estatutaria no tiene "la verdad absoluta".

Después de esas declaraciones, el presidente aseguró que "todo el Consell" reconoce la "autoridad científica y académica" de la AVL y que la Generalitat se expresa en sus comunicaciones oficiales según las normas de la entidad normativa. Asimismo, consideró que es el momento de que la AVL haga "gestos" hacia "el valencianismo social y político" que en los últimos años "demasiado alejado" de esa institución, aunque rehusó explicitar qué tipo de gestos antes de reunirse con la presidenta, y pidió una reflexión general para alejarse del "ruido" en torno al valenciano.

Ruido

La polémica comenzó a raíz de un mensaje publicado el 23 de agosto en la red social X (la antigua Twitter) por la Conselleria de Agricultura que dirige José Luis Aguirre (Vox), escrito en unas normas alternativas a las de la AVL y que afirmaba "Jose Luis Aguirre analisa en el Grup Tragsa l'eixecució de proyectes en marcha". El mensaje generó muchas críticas y fue borrado, si bien cuando se le preguntó al día siguiente por él al conseller de Educación en una rueda de prensa este defendió que "cada uno utilice el valenciano que estime conveniente" y que la AVL no tiene "la verdad absoluta, como no la tiene nadie".

Rovira señaló que "se entiende" que las consellerias tienen que cumplir el Estatuto de Autonomía -que establece que la normativa lingüística de la AVL será de aplicación obligatoria en todas las Administraciones públicas de la Comunitat-, si bien se preguntó "por qué no va a tener" un conseller "la libertad de poder elegir sus normas".

A estas palabras replicó la AVL el 25 de agosto en un comunicado en el que señaló que "poner en duda la propia AVL y su normativa lingüística, así como pretender reavivar un conflicto que se ha demostrado socialmente estéril y artificial, incide negativamente en la vertebración lingüística, cultural y social de nuestro pueblo".

Ese mismo día, la cuenta en X del Consell Valencià de Cultura (CVC) publicó un mensaje de apoyo a la AVL y adhesión a su comunicado, en el que se recordaba que fue el dictamen sobre la lengua del CVC de 1998 el que recomendó la creación de un órgano normativo cuyas decisiones fueran vinculantes para la Administración.

Críticas

Horas después, los representantes del PP en el CVC criticaron en un carta abierta ese mensaje, al afirmar que no se les había consultado y que no es costumbre que el CVC "se adhiera o discrepe de lo que otras instituciones tengan a bien considerar". Además, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), afirmó el 26 de agosto que si su partido no estuviera en el Consell "no se habría reabierto" este debate y aseveró que solo con su llegada se empieza "a cuestionar" que "el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las Normas del Puig".

Dos días después, el presidente de la Generalitat reconoció públicamente la autoridad académica de la AVL y convocó a su presidenta a reunirse el 11 de septiembre para abrir "una etapa de sensibilidad" encaminada a que "todo el mundo se sienta representado por su Academia", aunque finalmente el encuentro se pospuso una semana por cuestiones de agenda de Mazón. Desde la oposición, el secretario general del PSPV-PSOE y expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha acusado a Mazón de "intentar reabrir" un conflicto en torno al valenciano ya superado, y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha opinado que "el único gesto que debería hacer" Mazón es "hablar la lengua que hablamos una parte importante de los valencianos" y "hacer respetar a todos su consellers la ley".