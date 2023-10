El pasado 22 de octubre, bajo el impulso del socio de Avamet Rene Bijloo, tuvo lugar en Benidorm el encuentro de otoño de la asociación, otrora llamado «llamada a la gota fría», que no resulta políticamente correcto. Más allá de las conversaciones en vivo para los que siempre nos hablamos de forma virtual, y de desayunos y comidas, el cartel era muy atractivo y no falló. Rafael Armengot y Vicente Aupí hicieron un minucioso trabajo de lo que Martín Vide llamó «climatología forense» para verificar los famosos 1.042 mm caídos en Casas del Barón el 20 de octubre de 1982 en la pantanada de Tous. Aunque el dato nunca fue dado como oficial por AEMET, siempre ha sido una referencia y estos investigadores, dignos del mejor CSI, sumando lo que pudo captar el pluviómetro, más la capacidad de dos aljibes que se llenaron, demostraron que habían caído 882 mm, que sería en cualquier caso récord español de precipitación y que no descarta en modo alguno haber llegado en algún punto de una red pluviométrica poco densa entonces a esos míticos 1.000 mm. Javier Martin Vide, como geógrafo y matemático, nos habló de distintos parámetros de precipitación y de algunas fórmulas estadísticas que se podían aplicar a los datos de nuestras estaciones. Fue capaz de bajar al suelo sin vulgarizar conceptos y de explicar de forma sencilla cosas aparentemente complejas y, en una demostración máxima de modestia, anotó con interés algunas aportaciones que le hicieron desde el público. Acuñó el concepto de ciencia ciudadana para lo que hacía Avamet y se hizo socio de la asociación. En medio de tanto bulo y manipulación actos como este resultan imprescindibles.