El jardín delantero de la Conselleria de Educación se ha llenado esta mañana de heces falsas de plástico. Es la forma que los opositores que aprobaron el examen han empleado para quejarse por un concurso de traslados que consideran injusto para ellos mientras que beneficia a los interinos estabilizados.

"Me he pasado tres años estudiando y haciendo cursos mientras trabajaba para sacar la oposición. Si lo llego a saber continúo como interino porque me habrían estabilizado", explica Víctor Ballester, profesor que aprobó la oposición en 2021 y que ahora ve cómo no puede elegir plaza.

El tema tiene a los claustros de colegios e institutos divididos, y la herida parece que no se va a cerrar pronto. Al contrario. Se puede resumir de la siguiente manera; una sentencia europea obligó a España el año pasado a estabilizar a decenas de miles de interinos de la administración pública, ya que, durante la primera década de los 2000 prácticamente no salieron oposiciones y estas personas no tuvieron oportunidad de ganarse una plaza. Por ello, Bruselas obligó a España a compensar a estos trabajadores públicos estabilizándolos.

En Educación fueron casi 10.000 docentes, y conselleria diseñó la estabilización de dos maneras. La primera fue un concurso de méritos, donde los docentes debían entregar una serie de documentación que acreditara su experiencia y, sicumplían con los puntos, eran estabilizados automáticamente. Por esta vía se estabilizaron 7.500 personas que no tuvieron necesidad de aprobar una oposición para conseguir plaza.

La segunda vía fue una especie de "oposición-light" a la que podía presentarse todo el mundo pero que, en la práctica, tenía un baremo que facilitaba mucho la entrada de interinos. Por esta vía se estabilizaron 2.500. Ambas oposiciones fueron este verano.

Un concurso de traslados que aún sangra

Tras la estabilización llegaría el mayor concurso de traslados de la historia, con más de 10.000 docentes que tienen que elegir nuevo destino. Aquí es donde reside el conflicto, ya que los interinos estabilizados tienen muchos más puntos que aquellos profesores que aprobaron la última oposición y sacaron plaza. La causa es la puntuación por años trabajados, cada curso cuenta dos puntos y no hay límite, con lo que muchos docentes interinos pasarán por delante de los que aprobaron un examen.

El concurso de traslados ya está convocado y acaba el próximo día 21, con lo que los docentes que sacaron una oposición tienen pocas esperanzas de que la situación cambie. Pese a todo, Conselleria de Educación ya era consciente de este conflicto y ha pasado meses estudiando soluciones más justas para este colectivo, según explican fuentes del departamento.

Finalmente, han decidido aumentar la puntuación por permanencia en un centro (a la que solo acceden los que tienen la oposición). Antes el baremo era de 2 puntos un año, 4 puntos dos años, y 6 puntos tres años o más. Conselleria lo ha cambiado a 4 puntos un año, 6 puntos dos, y 8 puntos tres años o más. Fuentes del departamento aseguran que es el único cambio que el Ministerio de Educación les permitía hacer legalmente.

Transitoria

Los opositores se reunieron ayer con la subsecretaria de educación, aunque son conscientes de que el concurso de traslados ya está cerrado. Pese a todo, ellos reivindican que sí que hay mecanismos legales para "equilibrar la balanza".

"Conselleria puede poner un tope de puntuación a los años trabajados, porque hay muchos que tienen 40 puntos y pasan por delante en el concurso de traslados. En formación e idiomas hay topes, también debería haberlos en antigüedad", apunta Ballester.

La Conselleria de Sanidad está ahora en pleno proceso de estabilización de sus interinos, pero ya ha anunciado que dará prioridad a aquellas personas que hayan aprobado una oposición para elegir plaza y, tras estos, vendrán las personas estabilizadas por este proceso extraordinario. Es el proceso que reclamaban estos docentes y que trasladaron a Conselleria de Educación en una reunión, pero sin tener éxito.

Genoveva Carrión, docente que aprobó la oposición, explica que esto se debe a que Conselleria de Sanidad tiene un marco normativo diferente que no existe en Educación, y que sería positivo implantarlo para evitar más casos como el sucedido este año con el concurso de traslados.

A pesar de todo, esta plataforma de docentes ya ha explicado en varias ocasiones que no está en contra del proceso de estabilización de interinos que realizó el Gobierno, de hecho, les parece una buena medida para reconocer a estos trabajadores. Lo que critican es la aplicación de esta medida. "No vemos correcto que personas que no han aprobado un examen pasen por delante de nosotros", denuncian.