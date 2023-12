Vecinos de Benicàssim sur denuncian la plaga de jabalíes que padecen en su zona y que dispara la preocupación en los barrios. En concreto, en las urbanizaciones de La Parreta, Montornés y Las Palmas advierten de que la «sobrepoblación de ungulados es espectacular».

«Todos los días, sobre todo por las noches, tenemos que sufrir los ruidos de esos animales al lado de nuestras casas, los vemos volcando los contenedores de basura y haciendo agujeros en el suelo», lamentan los residentes.

«Ya no podemos salir a pasear por la noche por miedo a encontrarlos. Bajan por los barrancos y atraviesan la autopista como Pedro por su casa. No tardarán en llegar los muertos», explican, haciendo alusión a la gravedad del problema en cuanto a seguridad.

"Es indignante"

«Es indignante que el Ayuntamiento de Benicàssim no tome cartas en el asunto», critican. No obstante, desde el consistorio aclaran que sí que se está haciendo todo lo que está en sus manos, al ser un tema que no es competencia municipal. La concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, mantuvo reuniones en verano con representantes de la Conselleria de Medio Ambiente con el objetivo de analizar la situación y llevar adelante un plan especial.

En ese encuentro, estudiaron medidas que puedan contribuir a controlar su proliferación en zonas urbanas, ya que cada vez son más visibles en lugares vulnerables como carreteras, terrazas de restaurantes y en las proximidades de centros escolares.

El Ayuntamiento instalará jaulas trampa

Una iniciativa que ejecutarán de forma inminente es la instalación de jaulas trampa en las ubicaciones que de una forma estratégica son más idóneas, tras haberse realizado un estudio de los lugares de paso de estos animales, con los permisos necesarios. Por su parte, los vecinos consideran que la solución «para reducir la plaga de jabalís pasa por hacer batidas, autorizar esperas nocturnas, facilitar trámites y, sobre todo, la colocación de jaulas trampa de última generación en los barrancos».

«Este es el modo más eficaz, siempre que lo gestione y se encargue una empresa privada especializada», declaran. «En solo un año podría reducirse la concentración de estos animales a la mitad, pero para ello es imprescindible que el control de las jaulas trampa y de los animales capturados sea ejercido por cazadores o empresas dedicadas a eso y autorizados por la Conselleria de Medio Ambiente», añaden los ciudadanos afectados.

Y es que la plaga es considerable, teniendo en cuenta que las hembras «paren dos veces al año y no tienen ningún depredador natural», apuntan estos vecinos.

La problemática afecta a gran parte del territorio, incluso en los alrededores del casco urbano, pero es más grave en la zona sur. Desde la agrupación de ciudadanos de las viviendas residenciales próximas al Cuadro de Santiago siguen advirtiendo del «miedo generalizado» por la alta presencia de estos animales, algunos de gran tamaño, en zonas como la calle Illes Columbretes. «Destrozan los parques, hay enfrentamientos con los perros, están produciendo accidentes y solo podemos llamar a la policía», denuncian.