El vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, ha explicitado el rechazo de Vox, su formación, a la condonación de la deuda que ha puesto encima de la mesa el Gobierno central y que en el caso valenciano comportaría el perdón de unos 10.000 millones de euros. Según ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press, la deuda a las autonomías "es un caramelito para que nos callemos frente a la amnistía" y ha adelantado que la "parte" del Consell a la que representa "no se va a callar y no se va a tragar esto".

El también conseller de Cultura y Deporte, interrogado por si la Generalitat debería "aprovechar" la situación, ha expuesto que "cuando alguien te perdona una deuda, no es que tú aceptes que te condonen una deuda, es que te la condonan y punto". "Lo que nosotros estamos advirtiendo desde nuestra posición --ha recalcado-- es que aquí se dice que se perdona una deuda, que se condona, y es absolutamente falso. Estamos advirtiendo al pueblo español que la deuda no desaparece, como si hubiera luz de gas y de repente ya no se deben 10.000 o 15.000 millones de euros, es absolutamente falso", ha criticado para señalar que ese pasivo no desaparecería sino que cambiaría de titular, en este caso el Estado.

Ha argumentado que se trata de una deuda que las autonomías "tienen con el Gobierno central y que hay que pagar". El vicepresidente valenciano --que ha incidido en que es "una irresponsabilidad que los políticos se condonen entre ellos"-- ha considerado, además, que "se nos está condonando para que nos conformemos". "Es un caramelito para que nos callemos frente a la amnistía. La parte que represento no se va a callar y no se va a tragar esto", ha resaltado.

En la misma línea, ha enfatizado que "no es una condonación", ya que "ese dinero se sigue debiendo", pero "cambia de saco". "Lo que ocurre es que ahora ¿quién lo debe? No lo deben los gobiernos autonómicos, sino el central. ¿Y cómo lo va a pagar el Gobierno central? Pues subiendo los impuestos a todos los españoles. Te están vendiendo la burra de condonar 15.000 o 10.000 millones de euros. Ahora los valencianos debemos 10.000 millones de euros menos, pero, como españoles, debemos 10.000 millones, más los 15.000 de Cataluña, más otros 15.000 de Madrid... es decir, toda esa suma se volverá a repartir entre todos los españoles".

Y ha subrayado: "Nosotros somos los únicos que, ante la palabra condonación, que suena como que la deuda desaparece, estamos advirtiendo y explicando a los españoles la verdad que supone esta condonación y diciendo que vamos a tener que pagar entre todos ese dinero que lo cambian de saco".

Buena relación con Mazón

Por otra parte, preguntado por su valoración durante los primeros meses de la coalición al frente de la Generalitat, Barrera ha definido la labor de PP y Vox como de "responsabilidad".

Ha comentado que su relación personal con el 'president' y líder de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, es muy buena y ha abundado en el hecho de que es "un caballero y una persona con la que se puede hablar de todo y que nunca se cierra a nada".

Aun así, ha considerado que "lo importante" es la relación institucional, que "con el señor Mazón es de responsabilidad". "Tenemos una responsabilidad de cuatro años por delante y la vamos a cumplir", ha garantizado.

En este punto, ha abogado por que "cada uno tiene que ser consecuente con lo que tiene". "Es decir, --ha precisado-- yo represento al 30% del gobierno el señor Mazón representa al 70%. Es decir, que yo tendré que ceder un 70% y él tendrá que ceder un 30".

"A mí me gustaría hacer muchas cosas que no se han hecho y si yo tuviera la presidencia o la mayoría haríamos muchas más cosas o algunas más rápidas, pero tenemos una responsabilidad y es que somos un solo gobierno, que llevamos una sola dirección y que, si tenemos alguna diferencia, la hablamos el señor Mazón y yo en un solo despacho y llegamos a un acuerdo", ha concluido.