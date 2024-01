El Consell peleará por el fondo de nivelación ante el Gobierno sin fisuras internas. Carlos Mazón ha impuesto la mayoría del PP en el seno del Ejecutivo valenciano y ha logrado que su socio, Vox, haga suya la reclamación ante Moncloa de esta herramienta para compensar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana hasta que se acuerde un nuevo modelo. La cesión de Vox, habitual voz discordante sobre financiación, llega apenas 24 horas después de que dirigentes de este partido en las Corts cargaran contra este mecanismo y abogaran en su lugar por "optimizar recursos y gastar menos".

El cambio de postura, que de momento se circunscribe al Consell ya que Vox no ha confirmado si apoyaría la iniciativa que Mazón llevará al parlamento en defensa del fondo de nivelación, lo explicitó este martes el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, tras la reunión semanal del gobierno valenciano.

Aunque con evidente frialdad, el dirigente de Vox cerró filas y pidió al Ejecutivo central que lo "conceda". "Ahí está. Si el Consell decide solicitarlo, espero que el Gobierno central reaccione adecuadamente y lo conceda", dijo Aguirre, que añadió que la Generalitat no debe dejarse "avasallar" por "determinadas comunidades", en clara alusión a Cataluña.

Un día antes, el síndic de este mismo partido en las Corts, José María Llanos, se posicionó en contra del fondo extra al defender que "si gastas por encima de tus posibilidades, no puede ser que los demás tengan que pagarlo".

La postura de Vox se podrá clarificar este miércoles en la comisión mixta Consell-Corts sobre financiación convocada por la Generalitat, en la que se dará cuenta del informe encargado a los expertos para actualizar las posiciones valencianas de cara a la hipotética reforma del sistema, el fondo de nivelación y la deuda histórica.

A ese respecto, Merino apeló este martes a que haya "consenso" entre todas las fuerzas políticas respecto a las conclusiones de los sabios. La consellera pidió a los partidos "estar juntos en la reivindicación de ese fondo transitorio que permita a los valencianos ir con la media de los recursos" que reciben del Estado.

La titular de Hacienda incidió en la urgencia de implementar este fondo porque "la reforma del sistema parece que está lejos", algo de lo que culpó al Gobierno por "no estar haciendo su trabajo". Además, apuntó que en este caso no son necesarios pactos multilaterales sino voluntad política: "Es sencillo, es una decisión del Gobierno para la que no hay que poner a nadie de acuerdo", argumentó.

Diálogo social

Mazón no solo sumó a la cuota de Vox en el Consell a su reivindicación de ese dinero extra contra la infrafinanciación. Aprovechando la constitución de la mesa de diálogo social que tuvo lugar ayer, el jefe del Consell también se apoyó en los sindicatos y la patronal valenciana, aliados habituales en esta materia y que reafirmaron de nuevo su respaldo al fondo de nivelación. El president defendió su urgencia para "al menos transitoriamente dejar de ser el farolillo rojo".

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, abogó por recibir más dinero que los 1.150 millones que estimó Fedea en su último informe y defendió también la condonación de la deuda valenciana, "justificada con datos empíricos". La secretaria general de CC OO, Ana García, llamó a "no olvidarse" de la reforma integral del sistema así como de la quita del pasivo, mientras su homólogo en UGT, Ismael Sáez, trasladó el "apoyo absoluto" de su central al fondo transitorio.