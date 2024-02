Morant, Bielsa y Soler mantienen un encuentro informal (y secreto) esta mañana en València Tras pactar una candidatura única en Ferraz, los tres aspirantes tienen pendiente acordar el reparto de cargos en la ejecutiva No desvelan el lugar con el argumento de que no se trata de una reunión formal Los socialistas decidieron trasladar a la C. Valenciana la negociación para evitar la imagen de tutela de la dirección central