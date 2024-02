Educación cesa a Vicent Soler como presidente del Consell Social de la Universitat de València

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, le ha comunicado al ex conseller de Hacienda y Modelo Político Vicent Soler que el próximo martes propondrá al pleno del Consell su cese como presidente del Consell Social de la Universitat de València (UV) y en consecuencia también de la Fundación Universidad-Empresa Adeit de la UV. Soler, persona de confianza de Ximo Puig, llevaba menos de un año al frente del Consell Social y de Adeit y no ha podido cumplir el mandato de cuatro años para el que fue elegido por el anterior equipo de Gobierno de la Generalitat. Fuentes de la Conselleria de Educación han precisado que el relevo se debe a que buscan un perfil más empresarial para el Consell Social al entender que el académico está suficientemente representado. Soler, que ha mantenido relaciones cordiales con Rovira, ha aceptado un cese que no esperaba porque no ha tenido tiempo para cumplir sus objetivos.

Vicent Soler fue conseller de Hacienda entre 2015 y 2022. Ximo Puig lo eligió a finales de marzo de 2023 como presidente del Consell Social de la Universitat con el objetivo de impulsar las conexiones entre el mundo académico y el económico. El objetivo último era revalorizar estos órganos para que se convirtieran en algo más que un anexo del rectorado universitario. Así, con la designación del histórico dirigente socialista se buscaba ayudar a la universidad, en este caso a la de València como prueba piloto, a abrirse a la sociedad civil en la que Vicent Soler tiene un importante reconocimiento. El exconseller guarda una importante conexión con el entramado cívico valenciano y conoce mucho el universo universitario del que salió. No en vano, es catedrático emérito y fue decano de la Facultad de Economía. Sin más cambios a la vista De momento, la Generalitat no va a remodelar las presidencias del Consell Social de las otras cuatro universidades valencianas públicas. Este tipo de organismos se creó en los años ochenta para conectar el mundo económico con la sociedad civil aprovechar un modelo de colaboración muy implantado en las universidades de origen anglosajón (como las de Reino Unido o Estados Unidos), pero menos desarrollado en España o Francia. A pesar de la creación de este tipo de organismos el objetivo no terminó de cuajar. En este contexto, el ex jefe del Consell Ximo Puig pensó que Vicent Soler era la persona idónea para mejorar esa vinculación entre la sociedad civil y la académica al ser un catedrático con experiencia en los dos mundos. Vicent Soler considera que la misión del Consell Social y la Fundación Adeit es esencial porque "el mundo cambia muy rápido" y la universidad se tiene que adaptar a las nuevas necesidades de la sociedad. En este sentido, la Universitat de València ha impulsado en los últimos meses nuevos másteres propios.