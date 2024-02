"En ruinas no se estudia": Docentes y alumnado de 12 centros protestan por los recortes en la construcción de sus escuelas

"En ruinas no se estudia", "Por un centro donde no nos congelemos de frío", "Por un centro donde no tengamos miedo a que se nos caiga el techo", "Mas ruinas que en Roma", "Por un instituto en condiciones". Son algunas de las pancartas que este martes sujetaban los alumnos y alumnas del IES Ramón Cid de Benicarló, que reclaman que Educación no tumbe la construcción del instituto nuevo que llevan tanto tiempo reclamando mientras el actual se cae.

El dinero ya estaba reservado para ello: 19 millones de euros de 2024 a 2028. Sin embargo, el actual conseller de Educación del Partido Popular (José Antonio Rovira) decidió revocar este proyecto, junto con 11 centros más, ya que fueron autorizados por el anterior Gobierno del Botànic por un valor de 63 millones de euros tras haber perdido las elecciones.

Educación considera que la medida del anterior Gobierno en funciones fue "ilegal" y dijo que la ex consellera Raquel Tamarit la tomó para beneficiar a ayuntamientos de PSPV y Compromís antes de dejar el cargo. La realidad es que el proyecto al que se destina más dinero es el del IES de Benicarló, gobernado por el Partido Popular, cuyo ayuntamiento también se ha sumado a las protestas contra conselleria para que se construya el centro.

Protestas a las puertas de 15 colegios contra los "recortes" en la construcción de escuelas / Levante-EMV

Las obras que Conselleria ha paralizado son las siguientes:

Demolición y construcción del nuevo IES Ramón Cid de Benicarló

Demolición y construcción de la escoleta infantil de 0 a 3 años de Betxí

Construcción de un nuevo IES en Borriol

Mejoras en el CEIP La Pau de Casinos

Ampliación y mejoras de CEIP Santa Ana de Quartell

Reforma de un IES para convertirlo en el centro específico de FP Eduardo Merello de Sagunt

Mejoras en el CEIP Fernando de los Ríos de Burjassot

Mejoras en el CEIP El Castell de Albalat dels Sorell

Mejoras en el CEIP Gregori Maians, el CEIP l'Almassil, el IES El Molí y el Centro FPA de Mislata

Mejoras en el CEIP 9 d'octubre de Senyera

Escoleta Virgen del Remedio de Petrer

Demolición y construcción del nuevo CEIP Principe don Juan Manuel de Villena

Concentración en Sagunt para evitar que Conselleria tumbe la construcción de un centro educativo. / Levante-EMV

Enmiendas y tribunales

La situación, sin embargo, no está perdida para estas localidades. Educación mandó una carta recientemente a los municipios asegurando que revocaba el proyecto al ser una actuación que iba "contra el interés general". Conselleria, sin embargo, no tiene competencias para tumbar una delegación de competencias con los recursos ya adjudicados, con lo que es muy posible que la construcción o no de estos colegios de institutos acabe por decidirse en los juzgados.

Compromís ha estado presente en las concentraciones de este martes en los centros y ha recordado que el "recorte de presupuesto" del Gobierno de PP y Vox para el Plan Edificant de construcción de Infraestructuras educativas es de 122 millones de euros este año.

Concentración en Borriol para reclamar la construcción de un IES. / Levante-EMV

El Partido Popular prometió en campaña electoral que acabaría el Plan Edificant en tan solo dos años y este lunes el conselleri José Antonio Rovira indicó que la conselleria "está trabajando para agilizar el plan para que permita ejecutar más infraestructuras educativas". Por otro lado, criticó que Compromís "tan solo ha ejecutado el 23 % de lo previsto".

A las movilizaciones a las puertas de los centros educativos afectados se sumará una concentración conjunta, organizada por la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya el próximo 27 de febrero enfrente del Palau de la Generalitat en Valencia.