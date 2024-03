Los trabajadores de los salones de juego demandan a Compromís por injurias y calumnias

La Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) ha presentado una demanda de conciliación como paso previo a una querella contra Compromís y sus diputados Joan Baldoví, síndic de la formación en las Corts, y Carles Esteve, portavoz de Sanidad del partido en el parlamento autonómico, por injurias y calumnias; una denuncia ante la que Esteve ha señalado que no se van a "arrugar". "Nos reafirmamos en la lucha contra la ludopatía", ha señalado el parlamentario.

Según ha informado la Agencia EFE, los trabajadores han acudido este viernes a los tribunales tras la campaña puesta en marcha por Compromís en enero de este año en la que se afirma que uno de cada cuatro menores entra en un salón, y tras ser calificados de "gentuza" desde las Corts. El portavoz de Utsaju, Vicente Contreras, ha afirmado en las puertas de la Ciudad de la Justicia de València que Compromís ha gobernado en la Comunitat Valenciana y "sabe que los datos que ha dado en su campaña son mentira".

Se pregunta en este sentido si Compromís se ha leído la ley que promulgaron, porque en ese caso sabría que permitir la entrada de un menor a un salón de juego es una falta grave que puede llegar a acarrear el cierre del salón, una medida que no se ha realizado en ningún caso durante los ocho años que gobernaron El portavoz asegura que los trabajadores de los salones de juego "se han sentido atacados e indefensos" ante Compromís, porque en su campaña señala que el 25 % de los menores ha accedido a uno de estos salones.

Han afirmado que se han sentido atacados ante Compromís por afirmar en su campaña que un 25% de los menores han accedido a un salón, lo que considera un ataque a la profesionalidad de los trabajadores, que son quienes tienen controlan el acceso. Recuerdan que en el pleno de las Corts del pasado 12 de febrero, Esteve los calificó de "'gentola' (gentuza) y organización sin socios", unas afirmaciones que la UTSAJU atribuye al "desconocimiento o la mala fe", pues la entidad se fundó en julio de 2020 con más de 200 miembros.

"Lobby del juego"

Tras la denuncia del "lobby del juego", tal y como ha definido el portavoz de Sanidad de los valencianistas en las Corts a la organización querellada, Esteve ha señalado que la coalición va a mantener su posición ante las personas que sufren ludopatía y al lado de las familias que no quieren tener negocios del juego "debajo de sus casas y al lado de sus colegios". "Nos reafirmamos más todavía, no nos vamos a arrugar", ha indicado al tiempo que ha expresado que continuarán en "defensa de la salud por encima de un negocio que no aporta beneficio real a la sociedad".

La formación anunció en diciembre que presentará una Iniciativa Legislativa Popular, para la que se encuentra recogiendo firmas, contra los cambios en la ley de acompañamiento del nuevo Consell que vuelven a dar posibilidad de renovar las licencias sin que se cumpla la normativa de distancia de, al menos 850 metros, de los centros escolares así como volver a aceptar la instalación de máquinas de juego (tragaperras), algo que quedó prohibido por la moratoria de cinco años desde que se aprobó la ley (en 2020) de no aceptar ninguna autorización nueva.

Los valencianistas también han elaborado una página web en la que se puede observar sobre un mapa qué colegios e institutos estarían afectados por encontrarse más cerca de un salón de juego que lo que señalaría la ley autonómica de Juego, aprobada en 2020 por el Botànic y modificada a final de año por PP y Vox en las Corts. Con 'Escoles en joc', según ha explicado la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas, y el portavoz de Sanidad de la formación en las Corts, Carles Esteve, la coalición valencianista quiere "denunciar la política de Partido Popular y de Vox que está poniendo en peligro de nuevo a la gente más joven".