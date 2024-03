El cambio político trastoca los actos del 8M

El vuelco político del 28 de mayo en las elecciones autonómicas se ha hecho notar en este primer 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que PP y Vox gobiernan las principales instituciones de la Comunitat Valenciana. Ausencia de autoridades en actos de conmemoración o modificación en su protocolo después de ocho años de la izquierda es el resumen de una jornada donde pese a cambiar el color de los gobiernos, el morado sigue sin desteñir.

Ni detrás de la pancarta, ni a un lado, ni al otro. Ni siquiera en una de las esquinas de la amplia delegación parlamentaria que se ha formado a las puertas de las Corts. Uno de los actos reivindicativos por el Día Internacional de la Mujer este 8M se ha quedado sin la presencia de uno de los cuatro grupos: Vox. Nadie de esta formación ha participación en la convocatoria del comité violeta de las trabajadoras de la cámara autonómica, ni siquiera su máxima responsable, la presidenta, Llanos Massó.

"Les dones aturem el parlament" (Las mujeres detenemos el parlamento) es la pancarta con la que han posado las empleadas de la cámara autonómica y varios diputados de PP, PSPV y Compromís. De hecho, los dos representantes populares en la Mesa de las Corts, el vicepresidente primero, Alfredo Castelló, y el secretario Víctor Soler, así como la vicepresidenta segunda, Gabriela Bravo, del PSPV, han acudido a la convocatoria en las puertas del Palau dels Borja mientras que por Compromís lo ha hecho la síndica adjunta, Isaura Navarro.

Massó no estuvo en la puerta del parlamento, pero no sería porque no le pillase en el edificio. La presidenta de las Corts entregó minutos después en la Sala dels Espills el premio de este año por el 8M a Victoria Liceras, de la que la cuenta de X de las Corts destacó que es "doctora, esposa, madre, empresaria, coleccionista e indumentarista". Este galardón cambió respecto al formato de años anteriores, no sin polémica.

PP y Vox acordaron en la Comisión de Igualdad dar un solo reconocimiento, a la propuesta que recibiera más votos en esta comisión por parte de los partidos, y no a todas las propuestas de los grupos, decisión que enfadó a PSPV y Compromís. Socialistas y valencianistas han acudido al acto, pero su presencia ha sido más bien corta, con una representante cada una, evidenciando que el nuevo protocolo no convence.

Sin consellers de Vox

Otro de los actos destacados de la jornada ha sido la entrega de los premios Isabel Ferrer por parte de president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Palacio de las Comunicaciones. Despliegue del Ejecutivo autonómico con las principales figuras del PP como Susana Camarero, Salomé Pradas y Ruth Merino que contrasta con la ausencia de los responsables gubernamentales del otro socio de gobierno: Vox. Ni Vicente Barrera, ni Elisa Núñez, ni José Luis Aguirre han acudido al principal acto institucional de la Administración autonómica por este 8M.

Tampoco hubo presencia de los cargos que componen el pleno del Consell en ninguna de las manifestaciones de la tarde. Por la mañana, la vicepresidenta segunda y titular de Igualdad, Susana Camarero, indicó que habría "miembros del Consell" en esta convocatoria. Sin embargo, ella no acudió, aunque sí lo hicieron la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá; y la directora general, Davinia Bono. Años atrás, los representantes del Botànic, como la entonces vicepresidenta Mònica Oltra, su sucesora Aitana Mas o el propio president Ximo Puig sí acudieron.