El Consell secunda el plan antitabaco a cambio de financiación y autorregulación

Mazón critica al Gobierno «la poca seriedad en un asunto tan grave»

«Un plan en cartón pluma sin financiación». Así calificó ayer el president de la Generalitat Valenciana, Cralos Mazón, el plan antitabaco del Ministerio de Sanidad antes de que finalizare el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ayer por la mañana. El líder del Consell fue continuista con el argumentario del jueves del conseller Marciano Gómez, quien reclamó una memoria económica para conocer el impacto del plan antitabaco, en la que reclamaba conocer la repercusión económica para la Administración.

Sin embargo, Mazón quiso reiterar su «compromiso irrenunciable» del Consell «con la generación sin humo» del futuro, aunque criticó el modo de proceder del Ejecutivo y la falta de seriedad al redactar un plan sin saber «si lo vamos a votar o no», aunque el Ministerio recibió 157 alegaciones por parte de las 17 comunidades autónomas, 147 de las cuales ha reflejado en el documento según la ministra Mónica García. «Lo que no parece serio es que, en un asunto tan grave, el Gobierno, no nos haya dicho si tiene presupuesto o no o si tiene memoria económica o no, 24 horas antes de presentarnos un posible plan», esgrimió el popular.

El president apeló al consenso en la aplicación de medidas y apeló al «sentido común» y a perseguir «objetivos ambiciosos», pero primando la coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. De hecho, en su documento de alegaciones, la conselleria de Sanidad comunicó al Ministerio que estaba «abierta» a ampliar, por ejemplo, los espacios libres de humos, aunque el pasado verano levantó el veto a fumar en las terrazas de la hostelería, que estaba vigente desde la pandemia de la covid, como medida de freno de la transmisión. Sanidad defendía, además, que las medidas se adoptaran simultáneamente en todas las autonomías y bajo un paraguas legislativo.