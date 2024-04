Un urbanista propone construir VPO de alquiler en suelo dotacional por 300 € al mes

«Hay muy pocos ayuntamientos que se dediquen a hacer vivienda»

«La construcción de viviendas en suelo dotacional está en la legislación, pero no se aplica», explica resignado Gerardo Roger Fernández. El reputado urbanista hace pedagogía con sus alumnos de urbanismo y con cualquier político que quiera escucharle. Hasta ahora con escaso éxito. «Hay una actuación que se hizo en Torrent, en la época de Jesús Ros, pero no se ha hecho ninguna, aunque en la ley valenciana existe esta posibilidad desde 2015». La medida se beneficiaría del suelo dotacional, del que «hay reservas mínimas muy grandes porque así lo han establecido todas las leyes del Estado desde 1975».

La cuestión es que ante el crecimiento vegetativo negativo de las ciudades «hay montones de suelo calificado para equipamiento escolar, ya público» que «no se utiliza o no se edifica porque no hay demanda». La ventaja de utilizar este tipo de suelo para vivienda pública es que «el valor del suelo es cero, porque el suelo dotacional no tiene aprovechamiento lucrativo, con lo cual el coste de producción es más barato». El coste también se puede reducir aún más si la administración pública construye por gestión directa: «el valor de suelo cero y el beneficio cero es lo que permite ofrecer los alquileres a 300 euros al mes, para jóvenes o personas mayores. Nada impide poder hacer una residencia de estudiantes o un coliving», explica Gerardo Roger Fernández.

Además, añade, con la ley estatal la calificación de las viviendas públicas ya no es temporal, ya no se descalifica la vivienda protegida. Y se evita, por tanto, la especulación que se ha producido con las viviendas de protección oficial (VPO) construidas a precios baratos y vendidas a coste del mercado libre, en muchos casos. El objetivo sería alcanzar las cuotas europeas que en países como Bélgica o Austria alcanzan el 30% de parque público del total de viviendas. «En España para llegar al 9% necesitaríamos construir más de dos millones de viviendas». Aunque para alcanzar estas cifras «hay que hacer un esfuerzo enorme de gestión. Y el hándicap es que la administración [autonómica] y los ayuntamientos han reducido la gestión. Hay muy pocos ayuntamientos que se dediquen a hacer vivienda propia de motu proprio. Se limitan a dar licencias. No es difícil, pero a muchos ayuntamientos se les hace cuesta arriba».