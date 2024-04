Educación elimina los cursos de inglés en el extranjero para profesores

Conselleria de Educación no convocará los cursos de inglés para profesores en el extranjero que tradicionalmente se hacen en verano. Así lo confirma el sindicato educativo Stepv, que denuncia que se trata de "nuevos recortes" del departamento contra docentes de la escuela pública.

La convocatoria del año pasado contaba con 2.500 plazas y un presupuesto de más de seis millones de euros. Iba dirigida al profesorado que tenga acreditado, como mínimo, el nivel B1 de inglés y estaba centrada en el funcionariado de carrera o en prácticas de la enseñanza pública, que tiene prioridad sobre los interinos y estos sobre el profesorado de la concertada. El programa cogía los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y los docentes de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Conselleria comunicó recientemente a los sindicatos que no continuaría con esta medida impulsada por el anterior gobierno, precisamente, para paliar los impagos que el Botànic -aseguran- dejó en anteriores ediciones. La respuesta mandada a los sindicatos dice que no habrá nuevas convocatorias hasta que no se consigan "solucionar completamente los problemas económicos derivados de las anteriores convocatorias".

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha criticado en Las Corts la eliminación de cursos y programas que tienen que ver con el aprendizaje de idiomas (como los recortes en las EOI, por ejemplo) y ha criticado que haya "cortado por lo sano con el programa de estancias gratuitas para que nuestro profesorado se formara en inglés en varios países".

Cabe recordar que esta oferta para el profesorado —complementaria a la que hay durante el curso a través del Plan Integral de Aprendizaje de Lenguas para el Profesorado (PIALP)— se inició en 2017 con 600 plazas. El objetivo era, con la llegada del plurilingüismo a las aulas, ayudar al profesorado a mejorar su competencia lingüística en inglés, ya que muchos deben impartir sus asignaturas en este idioma, y disponer de nuevos recursos metodológicos y prácticas pedagógicas para sus clases.

Dos años paradas por la pandemia

La oferta ‘estrella’ eran las estancias formativas de un mes en el extranjero, que no pudieron realizarse los dos últimos años: en 2020 por el desconfinamiento y la desescalada; y el pasado 2021, cuando aún había restricciones a la movilidad y la conselleria apostó por 1.500 plazas de las clases online.

En 2022 las estancias aumentaron un 25 %, según confirmó la Conselleria de Educación, y a Reino Unido e Irlanda —los destinos habituales desde el inicio del programa—, se sumaron tres países más: Finlandia, Malta y Países Bajos.

Según se puede leer en la convocatoria, estos nuevos destinos se reservaron para el profesorado de Formación Profesional, para lo que la conselleria contó con financiación del Ministerio de Educación y los fondos europeos «Next Generation».

Estas estancias formativas eran de tres semanas en julio para los docentes de FP y de cuatro en julio o agosto para el resto. Tenían un mínimo de 20 horas semanales (en principio de 9:00 a 15:00 horas), e incluían el hospedaje en residencias y la manutención (desayuno, almuerzo y cena).

Oferta online

Otra de las opciones que ofrecía la conselleria son los cursos de inmersión lingüística en España. Eran de una semana intensiva (de lunes a domingo) con 100 horas de formación entre clases, talleres y conversaciones «one to one». En este caso se cubre parte del transporte, y el alojamiento, y también será durante julio o agosto.

Por último, los cursos online serán de 30 horas y cuentan, además, con talleres y workshops, entre otras actividades. Deben realizarse de lunes a sábado —de la misma semana, durante el verano— y los participantes podrán elegir horario de mañana o tarde.

