El centro de salud mental de Bétera, 4 años en el limbo

El Centro Específico para personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM) de Bétera lleva años en el limbo administrativo. El centro está ubicado en uno de los pabellones de lo que fueran las instalaciones del antiguo psiquiátrico de Bétera, propiedad de la Diputación de València. Sin embargo, los pabellones 10 y 12 fueron cedidos en 1996 a la Generalitat Valenciana y esa cesión se renovó en 2018 mediante un acuerdo con la Conselleria de Igualdad y Política Inclusivas que fue publicado en el BOP en diciembre de ese mismo año.

En 2020, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas decidió transferir las competencias del CEEM de Bétera al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass) pero lo hizo, según la actual directora general del Ivass, Maria José Rico, "mediante un escrito, en 2020, que no fue a más. Es decir, formalmente no se adjudicó el CEEM de Bétera al Ivass, ni se creó un consejo de dirección, ni se especificó que iba a pasar con el personal que trabaja en el centro... Nada. No se hizo nada y fue pasando el tiempo".

El CEEM de Bétera pasó a depender el Ivass, pero sólo en la teoría ya que la adjudicación no se llevó a cabo. La gestión, por su parte, dependía de una empresa privada (Eulen), que fue la que resultó la adjudicataria del concurso público en 2013. Sin embargo, el contrato caducó en 2017 y, desde entonces, Eulen continúa gestionando el CEEM de Bétera mediante lo que se denomina enriquecimiento injusto (es decir, cuando la empresa continúa gestionando un servicio público porque aún no ha salido a concurso públcio de nuevo y pide que se abonen los trabajos realizados). En esta situación se encuentran más de 30 centros en la Comunitat Valenciana.

Tras años de quejas y protestas por la falta de personal y las deficiencias estructurales y de mantenimiento del edificio donde se ubica el centro, la plantilla ha conseguido captar la atención del Ivass, que está dispuesto a dar solución "a los problemas acumulados y heredados del anterior equipo de Gobierno". Así lo asegura la directora general del Ivass, Maria José Rico, quien afirma que "el tema del CEEM de Bétera es uno de los problemas más difíciles de resolver, pero aunque la situación es complicada vamos a ver cómo la resolvemos".

Encima de la mesa

"Es uno de los asuntos más complicados que me he encontrado encima de la mesa. Eulen tiene la obligación de cumplir con el mantenimiento ordinario del centro y desde el Ivass realizaremos un calendario para cumplir con las reparaciones que sean necesarias", explica Rica. Respecto a la instalación de aires acondicionados o aparatos similares ante la llegada del fuerte calor que obliga a trasladar a algunos usuarios al salón para dormir por las altas temperaturas que registran las habitaciones, la directora generla del Ivass recalca que el edificio "nunca ha tenido instalado aire acondicionado, así que no se trata de una reparación sino de otro tipo de obras y hay que ver cómo solucionamos esto o que alternativas hay".

Los trabajadores aseguran que el "calor es inaguantable desde hace un par de años" y que no todos los usuarios cuentan, ni tan siquiera, con ventiladores. "El usuario que tiene familia que le paga y le trae un ventilador potente lo lleva mejor pero hay gente sin nada y es insoportable", recalcan. Por ello, los trabajadores del centro y familiares de usuarios decidieron pasar a la acción con la venta de abanicos y con la organización de un concierto reivindicativo en aras de "recaudar fondos y ver qué podemos comprar para mejorar la refrigeración del edificio", tal como publicó este diario.

Desde el Ivass, sin embargo, han citado a los trabajadores la semana que viene para escuchar sus reivindicaciones e intentar planificar una solución.

