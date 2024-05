La UPV propone romper relaciones con Israel por "la masacre" en Gaza y becar a estudiantes palestinos

La Universitat Politècnica de València reconocerá explícitamente "la masacre humanitaria en Gaza a manos de Israel", suspenderá temporalmente el intercambio académico en el programa ERASMUS +, iniciará un programa de 50.000 euros en ayudas a estudiantes palestinos y "apoyará a las universidades palestinas y su personal".

Así reza el la propuesta que el rectorado mandó ayer al estudiantado de la Acampada por Palestina, tras varias reuniones, y que no ha servido para levantar la protesta que lleva 12 días ocupando los jardines de la UPV en València. Los estudiantes dicen que no se irán hasta que haya medidas "más contundentes".

En su propuesta, a la que ha tenido acceso este diario, la Politècnica se compromete por escrito a presentar el documento en el próximo Consejo de Gobierno de la universidad, que será el próximo 6 de junio (en plena Ebau). Las condiciones (que no se cumplirán) son que el estudiantado levante la acampada y retire "todos los carteles en el campus que acusan a la UPV de patrocinar la guerra en Gaza".

Uno de los carteles colocados por los estudiantes propalestina en la acampada de la UPV. / Gonzalo Sánchez

Universidades palestinas

Uno de los puntos claves del documento tiene que ver con algo a lo que ya se comprometió la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) tras la presión de los estudiantes propalestina en los campus de toda España: romper relaciones con Israel.

Pero la Politècnica irá un paso más alla y, además, colaborará activamente con el sistema universitario palestino. Así, establecerá un programa de ayudas de 50.000 años este año y el que viene y solicitará más "proyectos conjuntos y colaboración científica" con las universidades palestinas. Actulmente la UPV ya colabora en tres proyectos con Palestina a través del programa INTERREG, financiado por la Unión Europea. Por último, la facultad se compromete a revisar su código ético.

Fin del encierro pro Palestina /

Presiones efectivas

La presión que ejercen las protestas estudiantiles que inició la UV están demostrando tener efecto en los campus. Tras 18 días de encierro y levantar barricadas para ocupar la facultad de Filosofía, el estudiantado popalestina de la UV finalizó su acampada. Ayer la Universitat de València anunció que debatirá el próximo martes un nuevo posicionamiento sobre Palestina, con propuestas de la rectora Mavi Mestre.

Ese nuevo posicionamiento pide "un alto el fuego inmediato" en la guerra, y compromete a la UV "a no firmar ningún convenio de colaboración con universidades de Israel hasta que no acaben los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino".

Una asamblea de la Acampada por Palestina de la UPV. / Gonzalo Sánchez

El documento, igual que el que presentará la UPV, se compromete a intensificar la cooperación con el sistema científico y universitario palestiono y ampliar sus programas de cooperación, voluntariado y atención a población refugiada.

La rectora de la UV también propondrá la incorporación de cláusulas para que en los contratos públicos "no puedan concurrir empresas que se beneficien de forma directa o indirecta de la violación de Derechos Humanos y de los crímenes de guerra y de lesa humanidad".

Como exigían los estudiantes, la UV también pedirá formalmente al Gobierno de España "el embargo del comercio de armas y la suspensión de la cooperación militar con Israel", además pedirá "la recuperación de la jurisdicción universal para impedir la impunidad de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio". Por último, la UV recuerda que el pasado 22 de febrero ya se manifestó públicamente por un alto el fuego y en apoyo a la UNRWA (agencias de la ONU para refugiados palestinos).

