La comisión de Matemáticas de la Ebau reconoce que enunció mal un ejercicio y lo valorará "positivamente" al alumnado

La comisión de Matemáticas II de la Ebau reconoce que enunció mal un ejercicio del examen, provocando que fuera imposible de hacer correctamente. Según el comunicado emitido este viernes, este ejercicio se puntuará más favorablemente al alumnado y se valorará "positivamente el procedimiento seguido por los estudiantes, derivado de un razonamiento matemático correcto" aunque el ejercicio esté mal.

El problema en cuestión es el 4, que pide calcular varias ecuaciones y coordenadas de los vértices de un cuadrado. Un ejercicio que podía ser asequible... salvo porque no es un cuadrado, sino un rectángulo, lo cual altera el resultado final y hace que sea imposible de resolver si el alumnado opta por hacerlo utilizando distancias.

El problema 4 ha sido criticado por tener mal el enunciado. / Levante-EMV

Así, los criterios de evaluación de la prueba cambian, ya que algunos estudiantes resolvieron el ejercicio como un cuadrado y otros como rectángulo. En ambos casos se tendrán en cuenta "los métodos utilizados" y el procedimiento matemático siempre que sea correcto.

Como explicaron ayer varios docentes a Levante-EMV y reconoce la comisión "algunos métodos matemáticos pueden llevar a la conclusión de que el problema no tiene solución si se considera estrictamente que la figura es un cuadrado. Esta conclusión, derivada de un razonamiento matemático correcto, será reconocida y puntuada correctamente".

Comunicado sobre el Problema 4 PAU 2024 en Matemáticas / Levante-EMV

Por otra parte, aseguran que "si se llega a la conclusion de que no hay solución o que no se pueden obtener los dos puntos solicitados, escribir esta respuesta o llegar hasta este punto con el procedimiento adecuado será considerado una respuesta válida y se otorgarán puntos por el procedimiento.

Varias denuncias a la comisión

"Un cuadrado tiene todos sus lados iguales, y un rectángulo no. El estudiante que haya usado las distancias habrá acabado completamente perdido, porque esa fórmula le llevaba a ecuaciones que no se podían resolver. Sin embargo, la culpa no es suya sino del enunciado que está mal planteado", critica un docente.

Fuentes de Conselleria de Educación explican que por el momento solo se ha recibido queja formal de un centro, y que las comisiones de evaluación analizarán el ejercicio. "Si se demuestra que, efectivamente, el ejercicio estaba mal planteado se corregirá siempre de una manera mucho más favorable al alumno", aseguran.

Varias estudiantes consultadas por este periódico también señalaban la dificultad de este ejercicio en concreto en el examen, y de hecho contaban en una entrevista hecha ayer en la facultad de Informática de la Politècnica, que el profesorado tuvo que repetir el enunciado varias veces para que los estudiantes comprendieran el ejercicio ya que no lograban hacerse con un resultado lógico.

Segundo día de Ebau en la Comunitat Valenciana / Loyola Pérez de Villegas

'Influencers' y cambio climático en Inglés

Dos textos, uno sobre ‘influencers’ y otro sobre cambio climático en la asignatura de Inglés, y un examen de Matemáticas Aplicadas sin sobresaltos después de varios años de reclamaciones de los alumnos pusieron el punto y final a la Ebau 2024, que empezó con una prueba de Castellano en la que los alumnos debían debatir sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y otra de Valenciano en la que se incluía un artículo publicado en Levante-EMV sobre la discriminación por acento y la pureza lingüística.

El examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se celebró, a priori, con normalidad, y varios docentes consultados tras la prueba coincidían en que era "asequible" para el alumnado.

Segundo día de Ebau en la Comunitat Valenciana / Loyola Pérez de Villegas

La Ebau con más candidatos de la historia

Más de 24.000 jóvenes valencianos terminaron este jueves la selectividad más masiva de la historia, que además cierra un modelo de décadas de aprendizaje memorístico para dar paso a una forma de enseñar más orientada a la resolución de problemas reales. Resumiendo: ya no se preguntará a los chavales por una fórmula matemática, sino que les pedirán medir el circuito de Cheste. Las notas de los exámenes se conocerán el próximo 14 de junio sobre las 13 horas.

La gran mayoría de estos jóvenes (la última promoción del selectivo con las facilidades de la pandemia) competirán por una de las 26.494 plazas que ofrecen las 5 universidades públicas valencianas (de las privadas aún no hay datos), una cifra muy ajustada si tenemos en cuenta que carreras como Medicina en UV, Arquitectura en la UPV o Ingeniería de la Energía en la UJI tienen un gran prestigio a nivel nacional y atraen a multitud de jóvenes de fuera de la C.Valenciana.

Por universidades, la UV es el centro que más plazas ofertará con 9.267 en total, seguido de lejos por la Universidad de Alicante, con 5.937, la Universitat Politècnica de València (UPV) con 5.507, la Universitat Jaume I con 2.913 y la Universidad Miguel Hernández de Elche con 2.870 plazas disponibles.